Германия второй день подряд фиксирует максимумы заражаемости ковидом

Суточный прирост новых заражений в ФРГ вырос в недельном исчислении более чем вдвое до 21 832 случаев (10 813 - неделей ранее). Абсолютный максимум по суточному приросту был установлен 5 ноября, когда в стране было зарегистрировано 37 120 новых случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Германии также зафиксировано 169 смертей от коронавируса (81 - неделей ранее). В целом за все время пандемии в ФРГ коронавирусом заразились уже 4 804 378 человек, 96 727 из них умерли.

Коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии - важнейший в Германии критерий для введения актикоронавирусных ограничений, - по данным на 8 ноября, вырос до 3,93 на 100 тыс. населения. Максимальное значение по данному показателю - 15,5 - было установлено в декабре 2020 года на пике второй волны пандемии.