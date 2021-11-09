Германия второй день подряд фиксирует максимумы заражаемости ковидом
В Германии семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом второй день подряд достигает пиковых значений. По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро вторника, 9 ноября, заражаемость выросла до 213,7 случая на 100 тыс. населения. Только накануне был зафиксирован показатель в 201,1 случая - на тот момент максимум за все время пандемии в ФРГ. Неделю назад заражаемость ковидом в Германии еще составляла 153,7, а в октябре - 64,4 случая на 100 тыс. населения, пишет Deutsche Welle.