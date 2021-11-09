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Экономист: перспективы экспорта для эстонских предприятий остаются высокими

Тыну Мертсина. ФОТО: Sander Ilvest

Экспорт товаров эстонского происхождения в сентябре вырос на 28%, а в третьем квартале – на 34% в годовом исчислении. Рост экспорта замедлился по сравнению со вторым кварталом, но без учета эффекта базы (экспорт резко упал во втором квартале прошлого года, доведя контрольный показатель до очень низкого уровня) рост экспорта в третьем квартале, по оценкам, был еще более быстрым. Такой сильный рост подкрепляется как оживленным внешним спросом, так и ускоряющимся ростом экспортных цен.

Рост экспорта в основном обеспечили три группы товаров – обработанные топливо и масла, телекоммуникационное оборудование и изделия из древесины, на долю которых пришлось 81% роста экспорта в сентябре и 75% в третьем квартале. Несмотря на такую большую долю, экспорт и без учёта этих товаров вырос на 8% в сентябре и на 13% в третьем квартале.

Несмотря на быстрый рост цен, общая конкурентоспособность Эстонии на внешних рынках не ухудшилась

Рост экспортных цен ускорился до 18% в годовом исчислении в сентябре, а в третьем квартале экспортные цены выросли в среднем на 16%. Такой быстрый рост цен сильно увеличил экспортный оборот, но даже без учета роста цен экспорт вырос, по предварительным оценкам, примерно на 9% в сентябре и на 15% в третьем квартале. Экспортные цены быстро растут и в других странах. За последние пять лет Эстония увеличила свою долю экспорта товаров в еврозоне, а во время пандемии рост этой доли даже ускорился. Это показывает, что общая конкурентоспособность Эстонии на внешних рынках не ухудшилась.

США стали крупнейшим торговым партнером Эстонии

Основной вклад в рост экспорта внесли США и Нидерланды, на долю которых пришлось 71% прироста в сентябре и 57% в третьем квартале. Несмотря на большую долю этих двух стран, экспорт вырос на 9% в сентябре и на 17% в третьем квартале даже без них. В то время как экспорт в Нидерланды больше всего увеличился за счет обработанных масел, в экспорте в США преобладало телекоммуникационное оборудование, на которое приходится почти две трети экспорта в США. Доля телекоммуникационного оборудования в общем объёме экспорта товаров эстонского происхождения в США также увеличилась – в сентябре она составила 11%, а в среднем за весь третий квартал 9%. Доля США в экспорте товаров Эстонии быстро растёт. Если в третьем квартале США были вторым по величине экспортным партнёром Эстонии после Финляндии со средним показателем 14%, то в сентябре они были первыми с 16%.

Перспективы экспорта для эстонских производственных предприятий в ближайшие месяцы остаются высокими, а портфель экспортных заказов уже достиг уровня 15-летней давности (конец 2006 года). В то же время запасы готовой продукции упали до самого низкого уровня за всю историю исследования. Индекс деловой активности в еврозоне, хотя и показывает снижение с высоких уровней, всё ещё остаётся сильным. В следующем году мы ожидаем несколько более медленного роста в Европе и США, чем в этом году, но это должно продолжать поддерживать рост экспорта.

Дефицит рабочей силы и трудности с поставками ограничивают экономическую деятельность все большего числа компаний

Однако на фоне высокого спроса усугубился дефицит рабочей силы и проблемы с поставками производственных ресурсов. В то время как доля производственных фирм, сталкивающихся с дефицитом рабочей силы, выросла до самого высокого уровня за 14 лет, доля фирм, сталкивающихся с проблемами снабжения, находится на самом высоком уровне за 23 года. Эта доля, хотя и несколько снизилась в третьем квартале, остается очень высокой. С одной стороны, ограничения в сфере труда и предложения, рост производственных затрат и цен на энергоносители, а с другой стороны, высокий спрос повышают инфляционные ожидания предприятий. В результате ожидания промышленных компаний по отпускным ценам в ближайшие месяцы выросли до самого высокого уровня. Однако в ситуации высокого спроса фирмы могут перекладывать повышение цен на плечи потребителей, а также – на плечи других фирм, которым они поставляют сырьё и комплектующие.

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