Экономист: перспективы экспорта для эстонских предприятий остаются высокими
Экспорт товаров эстонского происхождения в сентябре вырос на 28%, а в третьем квартале – на 34% в годовом исчислении. Рост экспорта замедлился по сравнению со вторым кварталом, но без учета эффекта базы (экспорт резко упал во втором квартале прошлого года, доведя контрольный показатель до очень низкого уровня) рост экспорта в третьем квартале, по оценкам, был еще более быстрым. Такой сильный рост подкрепляется как оживленным внешним спросом, так и ускоряющимся ростом экспортных цен.