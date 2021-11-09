Этот процесс не закончится: в Нарве и Таллинне проходит конференция, посвященная 30-летию интеграции
Конференция об интеграции проводится уже в восьмой раз и в этом году посвящена круглой дате - самому этому понятию в Эстонии исполнилось 30 лет. Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар говорит, что за это время изменилась даже главная задача интеграции. Также появились новые возможности, например, понять отношения между русскоязычными и эстоноязычными жителями страны помогает мобильное позиционирование.