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  • Этот процесс не закончится: в Нарве и Таллинне проходит конференция, посвященная 30-летию интеграции

Этот процесс не закончится: в Нарве и Таллинне проходит конференция, посвященная 30-летию интеграции

Сийри Сильм из Тартуского университета рассказала в Нарве, как ученые сравнивали поведение русскоязычных и эстоноязычных жителей страны по данным мобильного позиционирования. ФОТО: Николай Андреев

Конференция об интеграции проводится уже в восьмой раз и в этом году посвящена круглой дате - самому этому понятию в Эстонии исполнилось 30 лет. Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар говорит, что за это время изменилась даже главная задача интеграции. Также появились новые возможности, например, понять отношения между русскоязычными и эстоноязычными жителями страны помогает мобильное позиционирование.

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Ирене Кяосаар отмечает, что знание эстонского языка среди русскоязычных улучшается, но и сейчас треть русскоязычной молодежи эстонским языком не пользуются. При этом, по ее мнению, изменилось само отношение к этой ситуации:

“В 90-х мы считали, что язык - это самое главное. Немножко утрировано: выучите эстонский язык, и вы станете нашими. Мы поняли, что это не происходит всегда. Язык - это средство, чтобы стать нашими - тут я не говорю об ассимиляции, можно свободно быть русскоязычным, англоязычным, азербайджаноязычным в эстонском обществе, принадлежать к этой группе, и в то же время быть нашим, жить в Эстонии, и чувствовать себя здесь как дома. Сейчас мы видим, что язык - это средство, и он приходит, когда человек мотивирован”.

Известно, что в Эстонии есть преимущественно русскоязычные районы. Исследование с помощью мобильного позиционирования показало, что по месту жительства сегрегация сильнее, чем по месту работы. То есть, русские чаще живут с русскими, эстонцы - с эстонцами, но в рабочее время они чаще смешиваются.

Сегрегацию двух частей общества ученые замерили по часам суток, и подтвердилось, что в рабочее время люди более смешаны, а поздним вечером русскоязычные и эстоноязычные наиболее сильно расходятся в пространстве. Если смотреть по дням недели, больше всего две общины разделены в выходные люди, а по месяцам - в период летних отпусков.

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