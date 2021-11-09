Согласно статистике Банка Эстонии, в третьем квартале иностранные туристы потратили в Эстонии всего 135 миллионов евро, что на 10 миллионов евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 340 миллионов евро меньше, чем в третьем квартале 2019 года.