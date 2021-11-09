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Польские власти заявили, что опасаются вооруженной эскалации на границе с Беларусью, где накануне около 4 тысяч беженцев пытались прорваться в Польшу, пишет Би-би-си. ЕС обвиняет в создании конфликта официальный Минск.

Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер сказал во вторник журналистам, что власти страны ожидают "эскалации, которая будет иметь вооруженный характер". "Беларусь хочет спровоцировать серьезный инцидент, желательно со стрельбой и жертвами", - заявил ранее заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик.

карта КПП Кужница ФОТО: BBC

Глава департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарын во вторник повторил то, о чем польские власти говорят все последние месяцы: что действия мигрантов на границе контролируют вооруженные формирования Беларуси.

Польское телевидение тоже сообщает, что мигрантов на границе стерегут военные с собаками; вооруженные люди видны и на вывешенных в соцсетях видео колонны беженцев, когда она в понедельник шла к границе.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вансик в телеинтервью во вторник предположил, что Варшава может запросить НАТО о консультациях по статье 4 Североатлантического договора. По этой статье страна НАТО может потребовать срочных консультаций с союзниками в случае угрозы ее безопасности или территориальной целостности.

Беженцы с детьми на польско-белорусской границе 8 ноября 2021 г ФОТО: Reuters

Вансик подчеркнул, что это его личное мнение, а не позиция правительства.

Белорусские власти заявляют, что их пограничники дежурят на границе посменно и в усиленном режиме.

Накануне колонна из примерно четырех тысяч беженцев с Ближнего Востока (большинство, как утверждают белорусские власти, - курды) выдвинулась пешком из глубины белорусской территории к польско-белорусской границе на ее северном участке, на трассе Гродно-Белосток.

Некоторые беженцы - судя по видео, молодые мужчины - пытались резать и рубить проволочные заграждения, которые ранее выставили поляки, реагируя на поток нелегальных мигрантов из Беларуси. Кроме того, беженцы пытались устроить мостики через колючую проволоку, бросая на нее срубленные деревья. Польские пограничники и военные отгоняли их слезоточивым газом.

Во вторник утром на границе побывал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ФОТО: Polish Prime Minister

Польские власти перебросили на этот участок границы солдат, а утром во вторник закрыли пограничный пункт Кузница на трассе Гродно-Белосток.

Сейчас, по сообщениям с места событий, мигранты разбили палаточный лагерь и остаются прямо возле границы.

В Литве мигранты устроили беспорядки

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си в странах Балтии Оксана Антоненко, одновременно с новым витком кризиса на белорусско-польской границе вспыхнули беспорядки в лагерях беженцев в Литве, которая первой этим летом подверглась "атаке мигрантами" со стороны Беларуси.

Кроме того, утром 9 ноября литовские СМИ сообщили, что группа мигрантов из нескольких сотен человек движется от границы с Польшей к границе с Литвой. Тогда же представитель погранохраны Литвы Рокас Пукинскас сообщил Русской службе Би-би-си, что литовская сторона не видит большого скопления людей у своей границы.

Однако попыток нелегального пересечения стало больше: если 8 ноября литовцы развернули 73 мигранта, то к середине дня 9 ноября их было уже около сотни.

Утром 9 ноября литовское правительство предложило ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. "Видя эту ситуацию и эти угрозы, которые инициируются белорусским режимом путем организации координированных вещей на границе Польши, и осознавая, что такие угрозы могут возникнуть и у нас, видя четкие параллели между теми событиями, которые происходят на границе и в местах расселения нелегальных мигрантов у нас (в Литве), мы сделаем и делаем все, чтобы наши границы были защищены", - цитирует министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте литовский портал Delfi.

8 ноября - в тот же день, когда несколько тысяч мигрантов собрались на польско-белорусской границе, беспорядки вспыхнули сразу в четырех местах расселения мигрантов внутри Литвы. В лагере в деревне Мядининкай пограничники применили слезоточивый газ.

"Когда мигрантов пытались успокоить, некоторые оказывали сопротивление, хватались за оружие и т. Никто не пострадал", - цитирует Delfi представителя литовской погранохраны Гедрюса Мишутиса.

Окончательное решение о введении ЧС должен принять литовский парламент. Чрезвычайная ситуация, помимо всего прочего, подразумевает запрет на пребывание в пятикилометровой зоне вдоль границы, который распространяется в том числе на журналистов и представителей негосударственных организаций.

Согласно решению ЕСПЧ, Литва и Латвия обязаны обеспечить людей, застрявших на границе, едой, водой и теплыми вещами. По словам Рокаса Пукинскаса, пограничники периодически делают это своими силами, без помощи НГО.

Европа обвиняет Лукашенко

Соседи Беларуси, подвергшиеся нашествию беженцев с ее территории, - Польша, Литва и Латвия - а также Евросоюз и НАТО в целом, обвиняют белорусские власти в том, что они намеренно перебрасывают тысячи беженцев с Ближнего Востока в Минск и далее на границу, чтобы навредить соседям и Евросоюзу в отместку за санкции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает, что Евросоюз подумает о санкциях против авиакомпаний третьих стран, которые участвуют в перевозке мигрантов в Беларусь. Такие санкции министры иностранных дел стран ЕС обсуждали на последней встрече.

Пока же Совет Евросоюза объявил, что приостанавливает действие соглашения c Минском об упрощенной выдаче виз белорусским чиновникам.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем действия белорусского режима, который продолжает превращать миграцию в инструмент давления. Играть жизнями людей, как это делает Беларусь, неприемлемо. Сегодняшнее решение еще раз показывает нашу решимость противостоять этой гибридной атаке", - заявил по этому поводу председатель Совета ЕС по внутренним делам и министр внутренних дел Словении Алеш Хойс.

Противостояние на польско-белорусской границе ФОТО: Getty Images

Евросоюз поддержало и Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев. "Использование беженцев, людей, ищущих убежища, и мигрантов в политических целях неприемлемо и должно прекратиться", - сказала пресс-секретарь управления Шабия Манту.

Минск возвращает обвинения

Белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко отрицают, что организованно перебрасывают мигрантов из южных стран на границу с ЕС, и заявляют, что после введения санкций у Беларуси нет денег на то, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.

Погранкомитет Беларуси во вторник обвинил польские власти в применении силы и оружия против беженцев и заявил, что причин для закрытия погранпункта Кузница нет.

Позицию Минска поддержала Россия. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, работавший с Путиным еще в мэрии Санкт-Петербурга, сказал во вторник, что Минск "выдержанно и профессионально отвечает на последние события на границе Беларуси и Евросоюза".

"Полагаю, что готовность представителей польских властей к диалогу с белорусской стороной по столь острой миграционной теме принципиально более значима и должна куда более способствовать решению проблемы, чем наращивание по инициативе из Варшавы силового контингента на границе с Беларусью", - цитирует Мезенцева Интерфакс.

"Они знают, что их используют, но..."

Корреспондент Би-би-си Пол Адамс поговорил с Барвой Нусреддином Ахмедом - братом одного из мигрантов из Ирака, который в октябре прибыл с женой и тремя детьми в Минск.

"Люди знают, что их используют, но у них же (иначе) нет будущего", - сказал Ахмед Би-би-си. Сейчас же люди застряли на границе, где ночами уже морозно, почти без еды и воды.