Ср, 10.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Как живется в Эстонии по сравнению с Беларусью?

Олег Раков. ФОТО: личный архив

Полгода я живу в Беларуси, полгода в Эстонии. Государства разные, но в чем-то слегка похожие. Хотел бы поделиться своими впечатлениями, эмоциями и выводами о жизни в обеих странах.

Для подписчиков Для подписчиков

6 мифов про Беларусь

1. Беларусь — это островок СССР-овской стабильности

Нет! Скорее, болото советского застоя, обреченности и отсутствия перспектив.

2. В Беларуси живут добрые люди

Если брать близких друзей и родственников — да.

Отношения в коллективах часто не поддаются никакой критике. Там действует принцип «человек человеку волк». Люди не могут изменить политическую и социальную обстановку в стране и улучшить собственную жизнь и часто срывают злость друг на друге. Постоянные подсиживания, сплетни, палки в колеса — типичная картина в обычном белорусском коллективе.

3. В Беларуси мощная промышленность

Скорее, предприятия — это черные дыры, пожирающие бюджетные деньги. Большинство государственных заводов — дотационные и убыточные. Государство поддерживает их ради имиджа и чтобы люди не потеряли работу: иначе они станут ещё более озлобленными и бескомпромиссными.

4. В Беларуси не разворовывают государственную собственность

Частично правда. Ибо на стороне уже некому. Разворовывают только «свои».

5. В Беларуси хорошо живется пенсионерам

У большинства пенсионеров пенсии по 100 евро на душу. Средняя пенсия — 180 евро, но до нее мало кто дотягивает.

6. В Беларуси выгодно заниматься сельским хозяйством

Тоже нет. Мелкие и средние частные фермеры не выдерживают конкуренции с государственными монополистическими компаниями. А выращивать птицу или скот невыгодно по причине дороговизны комбикормов.

Одно из самых разительных отличий - это зарплаты. Это самый большой недостаток в славянской Синеокой. Они мизерные, саркастически смешные и унизительные. В регионах «нормальной» считается зарплата в 150-200 евро, некоторые получают меньше. Львиная доля белорусов буквально выживает на копейки. В Минске ситуация с зарплатами лучше. Но эта тенденция характерна для большинства мировых столиц.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back