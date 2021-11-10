Как живется в Эстонии по сравнению с Беларусью?
Полгода я живу в Беларуси, полгода в Эстонии. Государства разные, но в чем-то слегка похожие. Хотел бы поделиться своими впечатлениями, эмоциями и выводами о жизни в обеих странах.
Полгода я живу в Беларуси, полгода в Эстонии. Государства разные, но в чем-то слегка похожие. Хотел бы поделиться своими впечатлениями, эмоциями и выводами о жизни в обеих странах.
6 мифов про Беларусь
1. Беларусь — это островок СССР-овской стабильности
Нет! Скорее, болото советского застоя, обреченности и отсутствия перспектив.
2. В Беларуси живут добрые люди
Если брать близких друзей и родственников — да.
Отношения в коллективах часто не поддаются никакой критике. Там действует принцип «человек человеку волк». Люди не могут изменить политическую и социальную обстановку в стране и улучшить собственную жизнь и часто срывают злость друг на друге. Постоянные подсиживания, сплетни, палки в колеса — типичная картина в обычном белорусском коллективе.
3. В Беларуси мощная промышленность
Скорее, предприятия — это черные дыры, пожирающие бюджетные деньги. Большинство государственных заводов — дотационные и убыточные. Государство поддерживает их ради имиджа и чтобы люди не потеряли работу: иначе они станут ещё более озлобленными и бескомпромиссными.
4. В Беларуси не разворовывают государственную собственность
Частично правда. Ибо на стороне уже некому. Разворовывают только «свои».
5. В Беларуси хорошо живется пенсионерам
У большинства пенсионеров пенсии по 100 евро на душу. Средняя пенсия — 180 евро, но до нее мало кто дотягивает.
6. В Беларуси выгодно заниматься сельским хозяйством
Тоже нет. Мелкие и средние частные фермеры не выдерживают конкуренции с государственными монополистическими компаниями. А выращивать птицу или скот невыгодно по причине дороговизны комбикормов.