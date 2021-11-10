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На вакансии в Lidl поступили тысячи заявок

Магазин Lidl в Риге. ФОТО: Paula Čurkste

Немецкая сеть супермаркетов Lidl пока не сообщила, когда планирует открыть первые магазины в Эстонии, но получила тысячи заявок от соискателей работы, пишет Rus.ERR.

По словам руководителя по коммуникациям Lidl Катрин Сеппель, интерес к работе в компании был большой: "Наша рекрутинговая кампания прошла успешно, мы получили тысячи заявлений от кандидатов".

В настоящее время ждут еще заявок, больше всего в Таллинне, где компания откроет несколько магазинов, а всего планируется открыть восемь магазинов в четырех городах Эстонии - Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Магазины откроют одновременно.

Учитывая, что обучение новых сотрудников займет до четырех месяцев, можно предположить, что магазины Lidl откроются в марте-апреле, но в Lidl не раскрывают данную информацию.

"Есть кандидаты, имеющие предыдущий опыт работы в других крупных розничных сетях, которые хотят получать лучшую зарплату и более привлекательные льготы. Есть и такие, которые хотят сменить сферу деятельности и начать карьеру в торговле", - сказала Сеппель.

Согласно опубликованным объявлениям предприятия, в Таллинне Lidl предложит своим торговым работникам зарплату в размере 1075 евро (брутто) в месяц, а вдругих городах 1025 евро, что выше среднего в данном секторе.

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