На вакансии в Lidl поступили тысячи заявок

По словам руководителя по коммуникациям Lidl Катрин Сеппель, интерес к работе в компании был большой: "Наша рекрутинговая кампания прошла успешно, мы получили тысячи заявлений от кандидатов".

В настоящее время ждут еще заявок, больше всего в Таллинне, где компания откроет несколько магазинов, а всего планируется открыть восемь магазинов в четырех городах Эстонии - Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Магазины откроют одновременно.

Учитывая, что обучение новых сотрудников займет до четырех месяцев, можно предположить, что магазины Lidl откроются в марте-апреле, но в Lidl не раскрывают данную информацию.

"Есть кандидаты, имеющие предыдущий опыт работы в других крупных розничных сетях, которые хотят получать лучшую зарплату и более привлекательные льготы. Есть и такие, которые хотят сменить сферу деятельности и начать карьеру в торговле", - сказала Сеппель.