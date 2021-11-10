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Кошка стала причиной пожара в частном доме

ФОТО: Shutterstock

В Рапласком и Харьюском уезде патрульные экипажы отреагировали на сигналы пожарной тревоги, в ходе которых было спасено пять кошек. Оба события начались с вещей, оставленных на плите.

В Рапласком уезде сработал датчик дыма и угарного газа. Центр управления G4S сообщил контактному лицу о том, что неоднократно поступают сигналы пожарной тревоги, и клиент попросил отреагировать на сигнал. Прибывший на место происшествия экипаж обнаружил в частном доме возгорание – потушить его удалось при содействии представителя клиента. Люди в инциденте не пострадали.

Причиной возгорания стала кошка, которая прошла по индукционной плите и включила ее, в результате чего загорелась стоявшая на плите бутербродница. Ущерб ограничился испорченной бутербродницей.

«В тот же день сигнал пожарной тревоги поступил и из Харьюмаа. Там прибывший на место экипаж обнаружил, что брат владельца одного частного дома забыл выключить электроплиту, и масло в стоявшей на плите сковороде задымилось. Ущерб ограничился подгоревшей сковородой, но в доме находились четыре кошки, для которых последствия могли быть куда более трагическими. Поэтому просим людей быть осторожными и перед уходом из дома проверять, выключена ли плита и погас ли огонь в печи», – подытожил директор дивизиона обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.

Чтобы в отсутствие хозяев кошки не включили плиту и не устроили пожар, после приготовления еды стоит убирать посуду с плиты или блокировать плиту, если есть такая функция.

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