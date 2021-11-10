Фото ⟩ В Тартумаа продается необычный дом, сложенный из булыжников

Хуторской дом на берегу озера Пока был построен в 1890 году. Получивший множество наград и занявший третье место в конкурсе на самый красивый загородный дом продается за 220 000 евро.

ФОТО: KV.EE

Помимо жилого дома, на участке расположены сауна, гараж-мастерская и гостевой дом. Есть также красивый сад с клубничными грядками и фруктовыми деревьями. На берегу озера стоит беседка с принадлежностями для гриля и романтическими видами.

ФОТО: KV.EE

Дом со стенами из природных камней стоит на таком же фундаменте. Во внутренней отделке дома использовано много разных материалов. В доме установлены стеклопакеты с деревянными рамами и массивные деревянные межкомнатные двери. Пеллетные котлы на основе автоматического пеллетного отопления используются Для отопления дома используется пеллетный котел с автоматической загрузкой гранул.

ФОТО: KV.EE