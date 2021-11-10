Фото ⟩ В Тартумаа продается необычный дом, сложенный из булыжников
На берегу романтического озера Пока продается обладатель титула самого красивого загородного дома, передает Kodustiil.
На берегу романтического озера Пока продается обладатель титула самого красивого загородного дома, передает Kodustiil.
Хуторской дом на берегу озера Пока был построен в 1890 году. Получивший множество наград и занявший третье место в конкурсе на самый красивый загородный дом продается за 220 000 евро.
Помимо жилого дома, на участке расположены сауна, гараж-мастерская и гостевой дом. Есть также красивый сад с клубничными грядками и фруктовыми деревьями. На берегу озера стоит беседка с принадлежностями для гриля и романтическими видами.
Дом со стенами из природных камней стоит на таком же фундаменте. Во внутренней отделке дома использовано много разных материалов. В доме установлены стеклопакеты с деревянными рамами и массивные деревянные межкомнатные двери. Пеллетные котлы на основе автоматического пеллетного отопления используются Для отопления дома используется пеллетный котел с автоматической загрузкой гранул.
С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.