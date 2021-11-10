В больничном лечении нуждаются 563 пациента с COVID-19, 14 скончались

Среди новых заразившихся 849 человека не были вакцинированы, а 510 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 10 ноября в больницах находится 563 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 438 человек, из которых 319 человек (72,9%) не были вакцинированы, у 119 человек (27,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 57 новых историй болезни. Скончались 14 зараженных человек: 49-летняя женщина, двое 61-летних мужчин, 71-летний мужчина, 81-летняя женщина, 82-летние мужчина и женщина, 84-летняя женщина, трое 87-летних мужчин, женщина 89 лет и двое 91-летних мужчин.

За сутки ввели 8651 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1468 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 93 403 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.