В больничном лечении нуждаются 563 пациента с COVID-19, 14 скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9636 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1359. Скончались 14 человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9636 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1359. Скончались 14 человек.
Среди новых заразившихся 849 человека не были вакцинированы, а 510 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 10 ноября в больницах находится 563 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 438 человек, из которых 319 человек (72,9%) не были вакцинированы, у 119 человек (27,1%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 57 новых историй болезни. Скончались 14 зараженных человек: 49-летняя женщина, двое 61-летних мужчин, 71-летний мужчина, 81-летняя женщина, 82-летние мужчина и женщина, 84-летняя женщина, трое 87-летних мужчин, женщина 89 лет и двое 91-летних мужчин.
За сутки ввели 8651 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1468 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 93 403 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).