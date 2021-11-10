Почти у 20 тысяч Mercedes-Benz обнаружили проблему с усилителем руля
Компания Mercedes-Benz объявил об отзыве почти 20 тысяч экземпляров кроссовера EQC, пишет Motor.
Компания Mercedes-Benz объявил об отзыве почти 20 тысяч экземпляров кроссовера EQC, пишет Motor.
Как показало расследование Федерального управления автомобильного транспорта Германии, в блок управления усилителем рулевого управления EQC в некоторых случаях может попасть вода. Столкнулся ли кто-то из владельцев электрокроссоверов с такой проблемой, неизвестно, однако на всякий случай немцы отзовут 19 253 экземпляра по всему миру, 3073 из них – в Германии.
Причину попадания воды в блок управления усилителя руля пока предстоит выяснить. В дилерских центрах Mercedes-Benz специалисты осмотрят жгут проводов и выполнят все необходимые ремонтные работы.
Как отмечает издание Carscoops, это не первая сервисная акция, связанная с проблемами с усилителем рулевого управления Mercedes-Benz EQC. В ноябре прошлого года компания вынуждена была отправить кроссоверы в сервис из-за повреждения жгута проводов, которое могло привести к отказу системы усилителя, а в худшем случае – стать причиной возгорания.
Первый серийный электрокар Mercedes-Benz, EQC был представлен в сентябре 2018 года. Год назад, в ноябре 2020-го, топовый EQC 400 добрался до России в лимитированном исполнении 1886. Модель с 408-сильной установкой, разгоняющая кроссовер с места до 100 километров в час за 5,1 секунды, продавали за семь миллионов рублей. На сегодняшний день EQC в России недоступен, как и другие модели линейки EQ, однако до конца года марка планирует вывести на рынок EQS – батарейный аналог S-Class.