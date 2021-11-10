Почти у 20 тысяч Mercedes-Benz обнаружили проблему с усилителем руля

Как показало расследование Федерального управления автомобильного транспорта Германии, в блок управления усилителем рулевого управления EQC в некоторых случаях может попасть вода. Столкнулся ли кто-то из владельцев электрокроссоверов с такой проблемой, неизвестно, однако на всякий случай немцы отзовут 19 253 экземпляра по всему миру, 3073 из них – в Германии.

Причину попадания воды в блок управления усилителя руля пока предстоит выяснить. В дилерских центрах Mercedes-Benz специалисты осмотрят жгут проводов и выполнят все необходимые ремонтные работы.

Как отмечает издание Carscoops, это не первая сервисная акция, связанная с проблемами с усилителем рулевого управления Mercedes-Benz EQC. В ноябре прошлого года компания вынуждена была отправить кроссоверы в сервис из-за повреждения жгута проводов, которое могло привести к отказу системы усилителя, а в худшем случае – стать причиной возгорания.