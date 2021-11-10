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В Чехии зафиксировали рекордное с марта количество заболеваний COVID-19

Прага. ФОТО: Martin Divisek

В Чехии в среду зарегистрирован рекордный показатель заболеваемости коронавирусом с марта 2021 года, он составил более 14,5 тыс. случаев, сообщает газета The Guardian.

По данным издания, прирост выявленных за последние 24 часа случаев заражений COVID-19 составил 14 539.

За предыдущие сутки выявили 9253 случая.

По данным СМИ, сейчас в больницах страны находятся более 3 тыс. пациентов с COVID-19, 462 из которых - в отделениях интенсивной терапии.

Глава управления медицинской информации и статистики Ладислав Душек предупредил, что "большое число заражений среди наиболее уязвимой части населения увеличивает вероятность дополнительной нагрузки на больницы".

Накануне чешское радио сообщало о намерении правительства обсудить в среду возможность ужесточения ограничений на всей территории страны на фоне роста заболеваемости COVID-19.

По данным статистического портала Worldometer, в Чехии с начала пандемии COVID-19 свыше 1,8 млн человек заболели коронавирусом, около 31 тыс. инфицированных скончались.

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