В таллиннских школах 61 очаг заражения

На прошлой неделе в Таллинне было 53 школьных очага, а сейчас их 61, всего 1156 случаев заболевания, в том числе 958 учеников и 198 работников школ, сообщает BNS.

На собрании директоров школ во вторник было решено, что дистанционное обучение в школах Таллинна будет продолжено в течение следующих двух недель, чтобы рассредоточить учеников и ограничить распространение болезни. Было согласовано, что рассредоточено будет 30-50 процентов, но какие классы останутся на дистанционном обучении, это будет решать каждый директор сам в соответствии с возможностями своей школы.