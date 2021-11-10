Ср, 10.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В таллиннских школах 61 очаг заражения

Фото иллюстративное. ФОТО: Kristjan Teedema

По состоянию на начало этой недели в Таллинне 61 очаг заражения Covid в школах, а это означает, что, несмотря на частичное дистанционное обучение, количество очагов увеличилось.

На прошлой неделе в Таллинне было 53 школьных очага, а сейчас их 61, всего 1156 случаев заболевания, в том числе 958 учеников и 198 работников школ, сообщает BNS.

На собрании директоров школ во вторник было решено, что дистанционное обучение в школах Таллинна будет продолжено в течение следующих двух недель, чтобы рассредоточить учеников и ограничить распространение болезни. Было согласовано, что рассредоточено будет 30-50 процентов, но какие классы останутся на дистанционном обучении, это будет решать каждый директор сам в соответствии с возможностями своей школы.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back