Рийгикогу обсудит законопроект социал-демократов об отмене платы за детский сад

В Рийгикогу в среду пройдет первое чтение законопроекта Социал-демократической партии, который предлагает по всей стране освободить родителей от платы за место в детском саду. Если законопроект найдет поддержку, эти расходы впредь будет покрывать государство.

По словам члена парламентской комиссии по культуре Эдуарда Одинца, этот шаг уменьшит расслоение и неравенство в обществе. «Начальное образование – часть образовательного пути каждого ребенка. Наша цель – добиться того, чтобы ни один ребенок из-за материальных трудностей в семье не остался без возможности посещать детсад», – сказал он.

Рийгикогу рассматривало аналогичное предложение социал-демократов и раньше, но теперь, по словам Одинца, есть повод для большего оптимизма, поскольку бесплатный детский сад стал одной из главных тем Партии реформ во время предвыборной кампании.

Сейчас местные самоуправления имеют право брать с родителей за место в детском саду до 20 процентов минимальной зарплаты по стране. Большинство городов и волостей привязали размер платы за детский сад к конкретному проценту минимальной зарплаты.