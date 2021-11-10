Рийгикогу обсудит законопроект социал-демократов об отмене платы за детский сад
Рийгикогу обсудит законопроект социал-демократов об отмене платы за детский сад, сообщила в среду пресс-служба Социал-демократической партии.
Рийгикогу обсудит законопроект социал-демократов об отмене платы за детский сад, сообщила в среду пресс-служба Социал-демократической партии.
В Рийгикогу в среду пройдет первое чтение законопроекта Социал-демократической партии, который предлагает по всей стране освободить родителей от платы за место в детском саду. Если законопроект найдет поддержку, эти расходы впредь будет покрывать государство.
По словам члена парламентской комиссии по культуре Эдуарда Одинца, этот шаг уменьшит расслоение и неравенство в обществе. «Начальное образование – часть образовательного пути каждого ребенка. Наша цель – добиться того, чтобы ни один ребенок из-за материальных трудностей в семье не остался без возможности посещать детсад», – сказал он.
Рийгикогу рассматривало аналогичное предложение социал-демократов и раньше, но теперь, по словам Одинца, есть повод для большего оптимизма, поскольку бесплатный детский сад стал одной из главных тем Партии реформ во время предвыборной кампании.
Сейчас местные самоуправления имеют право брать с родителей за место в детском саду до 20 процентов минимальной зарплаты по стране. Большинство городов и волостей привязали размер платы за детский сад к конкретному проценту минимальной зарплаты.
В пользу отмены платы за детский сад говорит и то, что в различных регионах Эстонии плата очень отличается. Согласно анализу Министерства финансов, почти три четверти всех самоуправлений предоставляют многодетным семьям льготы при оплате детского сада или полностью освобождают их от платы. Около двух третей самоуправлений учитывают материальное положение семей. Если во многих самоуправлениях плата за место в детском саду составляет менее 20 евро, то, например, в Тарту она превышает 80 евро, в Таллинне – более 70 евро. Отмена по всей стране платы за детсад обойдется государству в 40 млн евро.