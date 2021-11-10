Трудные дорожные условия: грузовик вылетел в кювет

Спасатели помогли водителю выбраться из кабины и устранили утечку. Также была обеспечена пожарная безопасность, после чего топливо было выкачано из поврежденного бака. Водителя на машине скорой помощи доставили в больницу.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила Lõuna-Eesti Postimees, что причиной ДТП стали непривычно тяжелые дорожные условия, из-за которых водитель потерял управление над грузовиком, в результате чего машина выехала с дороги в кювет. Водитель был трезв.