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Трудные дорожные условия: грузовик вылетел в кювет

Спасатели сливают с топливо из поврежденного бака. Фото иллюстративное. ФОТО: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня в 8.02 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Рыуге в деревне Кауби грузовик с латвийскими номерами съехал в кювет, также произошла утечка топлива. 

Спасатели помогли водителю выбраться из кабины и устранили утечку. Также была обеспечена пожарная безопасность, после чего топливо было выкачано из поврежденного бака. Водителя на машине скорой помощи доставили в больницу.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила Lõuna-Eesti Postimees, что причиной ДТП стали непривычно тяжелые дорожные условия, из-за которых водитель потерял управление над грузовиком, в результате чего машина выехала с дороги в кювет. Водитель был трезв. 

"Участника ДТП доставили в травмпункт, и там выяснилось, что он не получил травм", - добавила Вирк. 

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