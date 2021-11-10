Тяжелые дорожные условия: грузовик вылетел в кювет
Сегодня в 8.02 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Рыуге в деревне Кауби грузовик с латвийскими номерами выехал в кювет, также произошла протечка топлива.
Сегодня в 8.02 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Рыуге в деревне Кауби грузовик с латвийскими номерами выехал в кювет, также произошла протечка топлива.
Спасатели помогли водителю выбраться из кабины и устранили протечку. Также была обеспечена пожарная безопасность, после чего топливо было выкачено из поврежденного бака. Водителя на машине скорой помощи доставили в больницу.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила Lõuna-Eesti Postimees, что причиной ДТП стали непривычно тяжелые дорожные условия, из-за которых водитель потерял управление над грузовиком, в результате чего машина выехала с дороги в кювет. Водитель был трезв.
"Участника ДТП доставили в травмпункт и там выяснилось, что, к счастью, он не получил травм", - добавила Вирк.