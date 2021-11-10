Стало известно, сколько денег мировой автопром потратит на электрокары к 2030 году

Всего три года назад в аналогичном прогнозе речь шла о 300 миллиардах, однако планируемые запреты ДВС и смещение рынка в сторону «батарейных» машин внесли свои коррективы. Многие страны собираются прекратить продажи новых бензиновых и дизельных машин к 2030 году, а в США планируют за тот же срок увеличить долю электромобилей на рынке до 50 процентов, пишет Motor.

Лидером по количеству вложенных средств станет Volkswagen Group, до сих пор оправляющийся от дизельного скандала 2015 года. Концерн инвестирует в электрокары и аккумуляторы 110 миллиардов долларов – 20 процентов от общей суммы – в рамках плана продать миллионы «электричек» в Европе, Китае и Северной Америке.

Другие немецкие производители, BMW и Daimler, совместно вложат 75 миллиардов долларов, а еще около 60 миллиардов собираются потратить американские General Motors и Ford.

Среди китайских компаний наибольший объем инвестиций в размере 100 миллиардов долларов запланирован у SAIC – партнера Volkswagen и General Motors. Японские бренды заметно отстают от тренда: Honda, Toyota и Nissan вместе потратят менее 40 миллиардов долларов.