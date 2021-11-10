Руководители больницы: медики выполняют сверхурочную работу бесчеловечного объема

Член правления и главный врач Северо-Эстонской региональной больницы, глава Пыхьяского медицинского штаба Пеэп Тальвинг сказал на заседании специальной комиссии Рийгикогу в среду, что в больницах общего профиля Пыхьяского штаба серьезные проблемы с кадрами.

«Мотивация у людей в целом есть — если посмотреть на медсестер региональной больницы, нет массовых увольнений, о которых спрашивали СМИ», — сказал Тальвинг, добавив, что в течение коронакризиса обязательно должна продолжаться повышенная оплата труда.

Тальвинг отметил, что если на этой неделе станет заметно, что заболеваемость не снижается, следует задуматься о дополнительных ограничениях. Тальвинг добавил, что крайне важно, чтобы медики видели, что общество поддерживает борьбу с вирусом.

Главный врач Клиникума Тартуского университета и глава Лыунаского медицинского штаба Юрий Карягин отметил, что объем сверхурочной работы медиков сравнительно бесчеловечен. «Мы говорим о 200-300 часах сверхурочной работы в месяц», - сказал он.

По его словам, важно, чтобы все совершали свой вклад в борьбу с вирусом, и если кто-то весной не привился, можно было бы сделать это сейчас.