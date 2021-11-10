Руководители больницы: медики выполняют сверхурочную работу бесчеловечного объема
Хотя, по словам руководителей больниц, сверхурочная работа медицинских работников достигла бесчеловечного объема, пока нет массовых увольнений медсестер.
Хотя, по словам руководителей больниц, сверхурочная работа медицинских работников достигла бесчеловечного объема, пока нет массовых увольнений медсестер.
Член правления и главный врач Северо-Эстонской региональной больницы, глава Пыхьяского медицинского штаба Пеэп Тальвинг сказал на заседании специальной комиссии Рийгикогу в среду, что в больницах общего профиля Пыхьяского штаба серьезные проблемы с кадрами.
«Мотивация у людей в целом есть — если посмотреть на медсестер региональной больницы, нет массовых увольнений, о которых спрашивали СМИ», — сказал Тальвинг, добавив, что в течение коронакризиса обязательно должна продолжаться повышенная оплата труда.
Тальвинг отметил, что если на этой неделе станет заметно, что заболеваемость не снижается, следует задуматься о дополнительных ограничениях. Тальвинг добавил, что крайне важно, чтобы медики видели, что общество поддерживает борьбу с вирусом.
Главный врач Клиникума Тартуского университета и глава Лыунаского медицинского штаба Юрий Карягин отметил, что объем сверхурочной работы медиков сравнительно бесчеловечен. «Мы говорим о 200-300 часах сверхурочной работы в месяц», - сказал он.
По его словам, важно, чтобы все совершали свой вклад в борьбу с вирусом, и если кто-то весной не привился, можно было бы сделать это сейчас.
«Говоря о дополнительных ограничениях, если мы останемся при таком спаде, как сейчас, вполне возможно, что они не понадобятся. Но нужно внимательно следить за ситуацией и правительство могло бы подготовить дополнительные пакеты ограничений, чтобы при ухудшении ситуации нам не пришлось вновь прежде всего две недели обсуждать ситуацию», - сказал Карягин.