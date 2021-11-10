Ср, 10.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Руководители больницы: медики выполняют сверхурочную работу бесчеловечного объема

Руководители больницы: медики выполняют сверхурочную работу бесчеловечного объема

Медсестра в ковид-отделении PERH. ФОТО: Madis Veltman

Хотя, по словам руководителей больниц, сверхурочная работа медицинских работников достигла бесчеловечного объема, пока нет массовых увольнений медсестер.

Член правления и главный врач Северо-Эстонской региональной больницы, глава Пыхьяского медицинского штаба Пеэп Тальвинг сказал на заседании специальной комиссии Рийгикогу в среду, что в больницах общего профиля Пыхьяского штаба серьезные проблемы с кадрами.

«Мотивация у людей в целом есть — если посмотреть на медсестер региональной больницы, нет массовых увольнений, о которых спрашивали СМИ», — сказал Тальвинг, добавив, что в течение коронакризиса обязательно должна продолжаться повышенная оплата труда.

Тальвинг отметил, что если на этой неделе станет заметно, что заболеваемость не снижается, следует задуматься о дополнительных ограничениях. Тальвинг добавил, что крайне важно, чтобы медики видели, что общество поддерживает борьбу с вирусом.

Главный врач Клиникума Тартуского университета и глава Лыунаского медицинского штаба Юрий Карягин отметил, что объем сверхурочной работы медиков сравнительно бесчеловечен. «Мы говорим о 200-300 часах сверхурочной работы в месяц», - сказал он.

По его словам, важно, чтобы все совершали свой вклад в борьбу с вирусом, и если кто-то весной не привился, можно было бы сделать это сейчас.

«Говоря о дополнительных ограничениях, если мы останемся при таком спаде, как сейчас, вполне возможно, что они не понадобятся. Но нужно внимательно следить за ситуацией и правительство могло бы подготовить дополнительные пакеты ограничений, чтобы при ухудшении ситуации нам не пришлось вновь прежде всего две недели обсуждать ситуацию», - сказал Карягин.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back