NASA отложило высадку на Луну на 2025 год
Высадка американских астронавтов на Луну откладывается до 2025 года, пишет DW.
Высадка американских астронавтов на Луну откладывается до 2025 года, пишет DW.
Об этом глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сообщил во вторник, 9 ноября. В своем последнем докладе космическое агентство признало, что не сможет выполнить план программы "Артемида" и высадить первых в 21 веке людей на Луну к 2024 году, как это планировалось ранее.
Причины кроются в недостаточном финансировании Конгрессом разработки посадочных модулей, а также затянувшейся судебной тяжбе между компаниями SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, отмечает агентство dpa. Фирма Маска в апреле выиграла контракт на 2,9 млрд. долларов, согласно которому SpaceX обязуется создать для NASA посадочный модуль и разработку ракеты-носителя Starship для высадки на Луну.
Blue Origin тоже претендовала на выполнение этой задачи как и другой подрядчик, Dynetics. Обе проигравшие компании оспорили решение NASA в Счетной палате США, но та жалобы отклонила. После этого компания Безоса обратилась в суд.
По словам Нельсона, судебный процесс по иску Blue Origin привел к потере почте семи месяцев работы со SpaceX по контракту. В начале ноября американский суд отменил иск Безоса.
Администрация экс-главы Белого Дома Дональда Трампа впервые анонсировала программу "Артемида" весной 2019 года. Амбициозная цель высадить первого человека на Луну в 2024 году была поставлена именно тогда.
Многие скептики выражали сомнение в реалистичности сроков, но до настоящего времени в NASA не отказывались от этих планов.