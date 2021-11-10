NASA отложило высадку на Луну на 2025 год

Об этом глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сообщил во вторник, 9 ноября. В своем последнем докладе космическое агентство признало, что не сможет выполнить план программы "Артемида" и высадить первых в 21 веке людей на Луну к 2024 году, как это планировалось ранее.

Затянувшаяся тяжба SpaceX и Blue Origin

Причины кроются в недостаточном финансировании Конгрессом разработки посадочных модулей, а также затянувшейся судебной тяжбе между компаниями SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, отмечает агентство dpa. Фирма Маска в апреле выиграла контракт на 2,9 млрд. долларов, согласно которому SpaceX обязуется создать для NASA посадочный модуль и разработку ракеты-носителя Starship для высадки на Луну.

Blue Origin тоже претендовала на выполнение этой задачи как и другой подрядчик, Dynetics. Обе проигравшие компании оспорили решение NASA в Счетной палате США, но та жалобы отклонила. После этого компания Безоса обратилась в суд.

По словам Нельсона, судебный процесс по иску Blue Origin привел к потере почте семи месяцев работы со SpaceX по контракту. В начале ноября американский суд отменил иск Безоса.

Амбициозные планы Белого дома

Администрация экс-главы Белого Дома Дональда Трампа впервые анонсировала программу "Артемида" весной 2019 года. Амбициозная цель высадить первого человека на Луну в 2024 году была поставлена именно тогда.