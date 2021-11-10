Олич: «Россияне ехали в сборную словно в тюрьму. Карпин исправил это»

– Насколько сложно быть тренером в России – стране, которая хочет быть лучшей во всем, в том числе и в футболе?

– Самое сложное – это создать атмосферу, создать усердную команду с узнаваемым стилем, у которой будет голод в борьбе за свою страну, как в Хорватии.

Я помню свои игровые дни в ЦСКА. В то время за клуб играло шесть или семь футболистов сборной России. Когда хорваты, сербы, бразильцы получали приглашения в сборные, мы были счастливы, с удовольствием ездили на сборы национальных команд. А россияне – словно в тюрьму. Таким было их настроение.

В клубе им говорили: «Если что-то болит, не уезжай». У нас такого не было. Мы ехали в сборную даже с травмами, не думали, что можем усугубить травму. У них нет такого голода и желания, которые есть у нас. Это одна из главных проблем России: футболисты в свои лучшие годы говорят, что больше не будут играть за сборную.

Теперь у них есть одно преимущество – 90 процентов игроков их сборной играют за российские клубы. Они очень хорошо знают друг друга, лига идет им навстречу, переносит матчи чемпионата, чтобы у сборной было больше времени для подготовки. Но желание играть за Россию там не на должном уровне.

На мой взгляд, Карпин исправил эту ситуацию. Черчесов был тренером России на чемпионате мира, и ему удалось выступить успешно. Россия как будущий хозяин турнира не играла в отборочных матчах, но проиграла в 11 контрольных матчах перед ЧМ.