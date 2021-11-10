К лету 2022 года Finnair будет летать почти в ста направлениях
Finnair готовится к летнему сезону, который начнется 27 марта, а также к постепенному открытию Азиатского региона. Фирма планирует обслуживать почти сто направлений полетов в Азию, Соединенные Штаты Америки и Европу. Впервые появится возможность добраться авиалиниями Finnair в Даллас (США), Пусан (Южная Корея), Токийский аэропорт Ханеда, Загреб и Ларнаку. В том числе, будет заново открыт маршрут между Тарту и Хельсинки. Частота полетов в направлении Таллинн - Хельсинки увеличится до девяти рейсов в день.