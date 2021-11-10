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К лету 2022 года Finnair будет летать почти в ста направлениях

Самолет Finnair. ФОТО: Ints Kalnins

Finnair готовится к летнему сезону, который начнется 27 марта, а также к постепенному открытию Азиатского региона. Фирма планирует обслуживать почти сто направлений полетов в Азию, Соединенные Штаты Америки и Европу. Впервые появится возможность добраться авиалиниями Finnair в Даллас (США), Пусан (Южная Корея), Токийский аэропорт Ханеда, Загреб и Ларнаку. В том числе, будет заново открыт маршрут между Тарту и Хельсинки. Частота полетов в направлении Таллинн - Хельсинки увеличится до девяти рейсов в день.

Если ограничения на путешествия позволят, Finnair продолжит обслуживать все направления в Японию – Токио, Осака, Нагоя, Фукуока и Саппоро, а также появятся полеты в Токийский аэропорт Ханеда. В общей сложности в новом году Finnair начнет осуществлять до 40 полетов в неделю между Хельсинки и Японией.

«До пандемии Япония была крупнейшим рынком полетов Finnair за пределами Финляндии. Мы с нетерпением ждем возможности вернуть все пять предлагаемых нами направлений полетов в Японию, - говорит руководитель Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе Арунас Скуя. - Вместе с тем мы откроем новое направление в город Пусан в Южной Корее, ведь мы желаем постоянно развивать воздушное сообщение между Европой и Азией через Хельсинки».

Finnair летает и в Северную Америку, Чикаго, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, а в феврале появится новое направление – Даллас. «Мы рады, что можем укрепить сеть воздушного сообщения Finnair и с Америкой, добавив на карту полетов Даллас. Благодаря обширной сети нашего партнера American Airlines, клиенты Finnair смогут воспользоваться удобным сообщением и с другими городами Северной Америки», - отмечает Арунас Скуя.

С конца марта количество рейсов из Таллинна в Хельсинки увеличится до девяти раз в день. Будет также возобновлено воздушное сообщение между Тарту и Хельсинки, рейсы будут осуществляться пять раз в неделю. Это даст жителям Южной Эстонии возможность совершать удобные стыковочные рейсы не только в Европу, но также в Азию и США.

Finnair предлагает своим клиентам сообщение с крупнейшими мегаполисами Азии, летая в Гонконг, Сеул, Сингапур, Бангкок и Шанхай. Начиная с июня Finnair будет предлагать ежедневные полеты в Дели.

Finnair усиливает и свою Европейскую сеть воздушного сообщения, предлагая удобное сообщение из Хельсинки с более чем 70 городами Европы. Появятся новые направления – Загреб и Ларнака.

Аэропорт Хельсинки расширяется, поэтому открытие новых терминалов прибытия и отбытия ожидается уже в декабре этого года. Цель расширения аэропорта - поддержка быстрого роста воздушного сообщения Finnair, а также обеспечение удобных и быстрых пересадок в Хельсинки.

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