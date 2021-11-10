В ЕС обсудят расширение санкций против Белоруссии

"В понедельник главы МИД стран ЕС встретятся в Брюсселе, запланирована тема расширения санкций (в отношении Белоруссии - ИФ)", - сказала она журналистам в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее в среду провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, попросив его повлиять на Минск в связи с ситуацией с беженцами на границе Польши и Белоруссии. Германия заявляет, что Минск использует мигрантов, чтобы дестабилизировать ЕС и намеренно завлекает их на так называемый "белорусский маршрут" миграции.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась в понедельник, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.