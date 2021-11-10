Картина дня: пойманная на взятках за справки медсестра, высказывание Юргена Лиги и обстановка на границе с Беларусью

Полиция подозревает медсестру в подделке справок о вакцинации

Сегодня, 10 ноября, полиция задержала в Харьюмаа медсестру, которую подозревают в выдаче справок о вакцинации невакцинированным людям и получении за это взятки. Читать далее...

Лиги о Кылварте: боярин с криминальными связями и звезда ежегодника КаПо, навязывающий русскую культуру и язык

Выступление мэра Таллинна Михаила Кылварта (ЦП) в передаче Esimene stuudio на ETV во вторник повлекло за собой резкую критику депутата Партии реформ Юргена Лиги в Фейсбуке. Читать далее...

В Таллинне автомобиль сбил ребенка

Сегодня, 10 ноября, днем в Таллинне в результате ДТП пострадал десятилетний ребенок. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: мы не рекомендовали правительству новых ограничений

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, представитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей и руководитель отдела биологических препаратов Департамента лекарств Трийн Суви. Читать далее...

Дело о смерти 26-летней женщины: двое обвиняемых решили пойти на сделку с прокурором

В среду перед судом в рамках дела о причинении смерти молодой женщине предположительно гамма-оксимасляной кислотой (GHB, или «колпачок») предстали двое мужчин. Они решили прямо перед предъявлением обвинительного заключения пойти на договорное производство с прокурором, чтобы в зале суда их дело не рассматривалось публично. Читать далее...

Видео 〉 Белорусские силовики открыли огонь на границе с Польшей

Пограничники на польской стороне белорусско-польской границы засняли на видео момент, на котором слышны выстрелы. Другое видео со стрельбой белорусских силовиков на границе опубликовал Telegram-канал Nexta. Читать далее...

Уголовное дело в отношении воспитательницы детсада, где пострадал ребенок, может быть прекращено

Прокуратура Пыхьяской окружной прокуратуры рассматривает вопрос о прекращении уголовного дела в отношении воспитательницы детского сада в Саку, под присмотром которой этой весной четырехлетнему ребенку в дыхательные пути попал песок. Ребенок перестал дышать. Читать далее...

Как живется в Эстонии по сравнению с Беларусью?

"Полгода я живу в Беларуси, полгода в Эстонии. Государства разные, но в чем-то слегка похожие. Хотел бы поделиться своими впечатлениями, эмоциями и выводами о жизни в обеих странах", - пишет Олег Раков.

Каллас: было бы оправданным смещение невакцинированных пациентов в конец очереди на плановые операции

Премьер-министр Кая Каллас подтвердила в среду на инфочасе Рийгикогу, что она лично по-прежнему считает, что было бы оправданным смещение невакцинированных пациентов в конец очереди на плановые операции. Читать далее...

Инициирован законопроект о создании фонда компенсакции ущерба от вакцинации

На сегодняшнем заседании Рийгикогу фракция "Отечества" инициировала законопроект, предписывающий правительству создать фонд компенсации ущерба, нанесенного побочными эффектами вакцинации против коронавируса. Читать далее...