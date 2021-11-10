Картина дня: пойманная на взятках за справки медсестра, высказывание Юргена Лиги и обстановка на границе с Беларусью
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 ноября.
Сегодня, 10 ноября, полиция задержала в Харьюмаа медсестру, которую подозревают в выдаче справок о вакцинации невакцинированным людям и получении за это взятки. Читать далее...
Выступление мэра Таллинна Михаила Кылварта (ЦП) в передаче Esimene stuudio на ETV во вторник повлекло за собой резкую критику депутата Партии реформ Юргена Лиги в Фейсбуке. Читать далее...
Сегодня, 10 ноября, днем в Таллинне в результате ДТП пострадал десятилетний ребенок. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, представитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей и руководитель отдела биологических препаратов Департамента лекарств Трийн Суви. Читать далее...
В среду перед судом в рамках дела о причинении смерти молодой женщине предположительно гамма-оксимасляной кислотой (GHB, или «колпачок») предстали двое мужчин. Они решили прямо перед предъявлением обвинительного заключения пойти на договорное производство с прокурором, чтобы в зале суда их дело не рассматривалось публично. Читать далее...
Пограничники на польской стороне белорусско-польской границы засняли на видео момент, на котором слышны выстрелы. Другое видео со стрельбой белорусских силовиков на границе опубликовал Telegram-канал Nexta. Читать далее...
Прокуратура Пыхьяской окружной прокуратуры рассматривает вопрос о прекращении уголовного дела в отношении воспитательницы детского сада в Саку, под присмотром которой этой весной четырехлетнему ребенку в дыхательные пути попал песок. Ребенок перестал дышать. Читать далее...
"Полгода я живу в Беларуси, полгода в Эстонии. Государства разные, но в чем-то слегка похожие. Хотел бы поделиться своими впечатлениями, эмоциями и выводами о жизни в обеих странах", - пишет Олег Раков.
Премьер-министр Кая Каллас подтвердила в среду на инфочасе Рийгикогу, что она лично по-прежнему считает, что было бы оправданным смещение невакцинированных пациентов в конец очереди на плановые операции. Читать далее...
На сегодняшнем заседании Рийгикогу фракция "Отечества" инициировала законопроект, предписывающий правительству создать фонд компенсации ущерба, нанесенного побочными эффектами вакцинации против коронавируса. Читать далее...
есяток невакцинированных людей обратились в суд и попросили на время судебного производства выдать специальное разрешение, чтобы с ними обращались наравне с вакцинированными. Однако Таллиннский окружной суд постановил, что, поскольку у заявителей есть возможность пройти вакцинацию, у них нет реальных препятствий для участия в общественной жизни. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9636 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1359. Скончались 14 человек. Читать далее...
Президент Алар Карис подчеркнул сегодня во вступительной речи на ежегодной Балтийской конференции по безопасности, сосредоточив внимание на будущем НАТО, что Североатлантический союз должен оставаться твердым в своих ценностях, но также уметь модернизироваться. Глава государства также упомянул о гибридной атаке Беларуси на три европейские страны. Читать далее...
Профессор Ааре Мяртсон говорит, что не знает, что будет с теми, чьи операции пришлось перенести из-за все увеличивающегося числа ковидных больных в Клинике Тартуского университета. Читать далее...
К среде Таллиннский административный суд получил десять жалоб, связанных с освобождением от занимаемой должности в Силах обороны за отказ от вакцинации от COVID-19. Читать далее...