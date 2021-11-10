Картина дня: высказывание Юргена Лиги, обстановка на границе с Беларусью и обращение военнослужащих в суд

Лиги о Кылварте: боярин с криминальными связями и звезда ежегодника КаПо, навязывающий русскую культуру и язык

Выступление мэра Таллинна Михаила Кылварта (ЦП) в передаче Esimene stuudio на ETV во вторник повлекло за собой резкую критику депутата Партии реформ Юргена Лиги в Фейсбуке. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: мы не рекомендовали правительству новых ограничений

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, представитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей и руководитель отдела биологических препаратов Департамента лекарств Трийн Суви. Читать далее...

Дело о смерти 26-летней женщины: двое обвиняемых решили пойти на сделку с прокурором

В среду перед судом в рамках дела о причинении смерти молодой женщине предположительно гамма-оксимасляной кислотой (GHB, или «колпачок») предстали двое мужчин. Они решили прямо перед предъявлением обвинительного заключения пойти на договорное производство с прокурором, чтобы в зале суда их дело не рассматривалось публично. Читать далее...

Видео 〉 Белорусские силовики открыли огонь на границе с Польшей

Пограничники на польской стороне белорусско-польской границы засняли на видео момент, на котором слышны выстрелы. Другое видео со стрельбой белорусских силовиков на границе опубликовал Telegram-канал Nexta. Читать далее...

Как живется в Эстонии по сравнению с Беларусью?

"Полгода я живу в Беларуси, полгода в Эстонии. Государства разные, но в чем-то слегка похожие. Хотел бы поделиться своими впечатлениями, эмоциями и выводами о жизни в обеих странах", - пишет Олег Раков.

Каллас: было бы оправданным смещение невакцинированных пациентов в конец очереди на плановые операции

Премьер-министр Кая Каллас подтвердила в среду на инфочасе Рийгикогу, что она лично по-прежнему считает, что было бы оправданным смещение невакцинированных пациентов в конец очереди на плановые операции. Читать далее...

Инициирован законопроект о создании фонда компенсакции ущерба от вакцинации

На сегодняшнем заседании Рийгикогу фракция "Отечества" инициировала законопроект, предписывающий правительству создать фонд компенсации ущерба, нанесенного побочными эффектами вакцинации против коронавируса. Читать далее...

Таллиннский окружной суд: интересы невакцинированных не перевешивают интересы общества

есяток невакцинированных людей обратились в суд и попросили на время судебного производства выдать специальное разрешение, чтобы с ними обращались наравне с вакцинированными. Однако Таллиннский окружной суд постановил, что, поскольку у заявителей есть возможность пройти вакцинацию, у них нет реальных препятствий для участия в общественной жизни. Читать далее...

В больничном лечении нуждаются 563 пациента с COVID-19, 14 скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9636 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1359. Скончались 14 человек. Читать далее...

Карис: в НАТО столкнулись с геостратегической угрозой в лице России

Президент Алар Карис подчеркнул сегодня во вступительной речи на ежегодной Балтийской конференции по безопасности, сосредоточив внимание на будущем НАТО, что Североатлантический союз должен оставаться твердым в своих ценностях, но также уметь модернизироваться. Глава государства также упомянул о гибридной атаке Беларуси на три европейские страны. Читать далее...

Ковидные больные толкают других больных в объятия смерти

Профессор Ааре Мяртсон говорит, что не знает, что будет с теми, чьи операции пришлось перенести из-за все увеличивающегося числа ковидных больных в Клинике Тартуского университета. Читать далее...

Уволенные за отказ от вакцинации военнослужащие обратились в суд