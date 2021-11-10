Каллас: мне самой не нравится носить маску

Депутат от EKRE Калле Грюнталь спросил у Каллас, на какие экспертные оценки опирается правительство, требуя ношения масок. «Не секрет, что вас консультирует Ирья Лутсар, которая прошлой весной публично заявляла, что маска не защищает от вируса, поскольку вирусные частицы слишком малы», - сказал Грюнталь.

Каллас признала, что ей самой не нравится носить маску. Но это необходимо. «В то же время, у меня есть письма от работников здравоохранения о синяках от масок, которые приходится носить им, так что наши маски — это небольшое неудобство», - сказала она.

По словам Каллас, научный совет консультирует, но решения принимает правительство. «Мы вернули обязанность ношения масок по просьбе работников здравоохранения», - сказала она.