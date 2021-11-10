EMA начинает оценку использования вакцины Moderna на детях

Spikevax - это вакцина от COVID-19, которая в настоящее время разрешена для применения на людях в возрасте от 12 лет.

Комитет по лекарственным средствам агентства EMA оценивает собранные о воздействии вакцины данные, включая результаты продолжающегося исследования на детях в возрасте от 6 до 11 лет, чтобы определить, оправданно ли будет применение вакцины на этой возрастной группе. Продолжительность оценки зависит от качества предоставленных данных.

Ожидается, что ускоренная из-за пандемии оценка займет около двух месяцев, если не потребуются дополнительные данные или анализ данных.

Вчера орган здравоохранения Франции рекомендовал людям моложе 30 лет по возможности не использовать вакцину от Moderna против COVID-19, а отдать предпочтение препарату от Pfizer. Верховная комиссия по делам здравоохранения (HAS) заявила, что вакцина от COVID-19 Moderna несет сравнительно более высокий риск проблем, связанных с сердцем.