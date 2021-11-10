Ср, 10.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

EMA начинает оценку использования вакцины Moderna на детях

Вакцина Moderna. ФОТО: Shutterstock

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало оценку возможности применения вакцины Spikevax компании Moderna на детях в возрасте от 6 до 11 лет, пишет Med24

Spikevax - это вакцина от COVID-19, которая в настоящее время разрешена для применения на людях в возрасте от 12 лет.

Комитет по лекарственным средствам агентства EMA оценивает собранные о воздействии вакцины данные, включая результаты продолжающегося исследования на детях в возрасте от 6 до 11 лет, чтобы определить, оправданно ли будет применение вакцины на этой возрастной группе. Продолжительность оценки зависит от качества предоставленных данных.

Ожидается, что ускоренная из-за пандемии оценка займет около двух месяцев, если не потребуются дополнительные данные или анализ данных.

Вчера орган здравоохранения Франции рекомендовал людям моложе 30 лет по возможности не использовать вакцину от Moderna против COVID-19, а отдать предпочтение препарату от Pfizer. Верховная комиссия по делам здравоохранения (HAS) заявила, что вакцина от COVID-19 Moderna несет сравнительно более высокий риск проблем, связанных с сердцем.

«Среди населения в возрасте до 30 лет этот риск примерно в пять раз меньше при использовании вакцины Comirnaty от Pfizer по сравнению с вакциной Spikevax от Moderna», — сообщила HAS.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back