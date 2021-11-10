День отца: детей и родителей ждет увлекательное шоу мыльных пузырей
Управа района Кесклинн предлагает детям и родителям 14 ноября в День отца посмотреть захватывающее виртуальное представление от Mullimeister и принять участие в мастерской.
Управа района Кесклинн предлагает детям и родителям 14 ноября в День отца посмотреть захватывающее виртуальное представление от Mullimeister и принять участие в мастерской.
«Спортивное празднование Дня отца в Кесклинне стало доброй традицией, но уже второй год подряд мы отмечаем его немного иначе. В этот раз мы предлагаем всей семьей посмотреть захватывающее шоу мыльных пузырей и принять участие в мастерской надувных шариков, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Роль отцов в процессе воспитания детей со временем становится еще более важной и никого уже не удивить тем, что отец остается с заболевшим ребенком дома, участвует вместе с ним в кружках по интересу или берет отпуск по уходу за ребенком».
Виртуальное представление можно будет посмотреть на страничке Управы района Кесклинн в Facebook и на канале в Youtube. Премьера видео состоится 14 ноября в 11.00. Видео будет доступно для просмотра и позже.
Сначала мастера из Mullimeister покажут увлекательное шоу мыльных пузырей. После этого родители вместе с детьми смогут смастерить различные фигурки из надувных шариков - зайчика, собачку, цветок или попугая. Для этого нужно заранее запастись воздушными шарами для моделирования, насосом и маркером, которые можно приобрести во всех крупных торговых центрах.