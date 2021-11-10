Премьер-министр объяснила решения правительства, принятые в связи с коронакризисом

Член Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер спросил у главы правительства о тестировании учеников в школах. Он отметил, что уже в марте научный совет предлагал начать тестирование в школах, а Министерство образования и науки сообщило, что на эти цели будет выделено 850 000 евро. Сеэдер отметил, что в действительности тесты были закуплены в конце октября и в начале ноября. Тестирование было начато слишком поздно и весь тендер был раскритикован разными сторонами. Он задал вопросы о том, почему правительство полгода не могло принять решение, а затем приняло решение в спешке, а также каким образом был организован тендер на закупку экспресс-тестов.

Премьер-министр Кая Каллас сослалась на исследование, проведенное летом среди родителей. Оно показало, что родители в гораздо большей степени готовы вакцинировать, чем тестировать своих детей. По словам Каллас, на основании этого исследования в правительстве были разработаны инструкции по тестированию учеников в школах. В первую очередь тестировать следовало учеников, контактировавших с заболевшими. Когда число заболевших начало резко расти, было решено провести массовое тестирование во всех школах, чтобы выявить зараженных как можно быстрее.

14 октября правительство приняло решение, что во всех школах тестирование будет начато после каникул, то есть 1 ноября. «Тестирование в школах стали проводить после каникул. Оно прошло успешнее, чем ожидалось», – сказала Каллас. Она отметила, что за неделю было выявлено более 900 позитивных случаев, которые были в дальнейшем подтверждены ПЦР-тестом.

По словам Каллас, экспресс-тесты выявили и тех зараженных, у которых еще не проявились симптомы. Они остались дома и благодаря этому были прервано распространение вируса.

Премьер-министр также ответила на вопрос Руубена Каалепа о фонде компенсации вреда, полученного из-за вакцин, на вопрос Хельмен Кютт о ситуации в государстве и на вопрос Свена Сестера о кризисном управлении. Также она ответила на вопрос Пеэтера Эрнитса о выборах в собрания местных самоуправлений и на вопрос Калле Грюнталя о вакцинации.

Министр здоровья и труда Танель Кийк ответил на вопрос члена Рийгикогу Пауля Пуустусмаа о паспортах вакцинации и на вопрос Хейки Хепнера о кризисе в сфере здравоохранения.