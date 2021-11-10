В Таллинне автомобиль сбил ребенка
Сегодня, 10 ноября, днем в Таллинне в результате ДТП пострадал десятилетний ребенок.
Сегодня, 10 ноября, днем в Таллинне в результате ДТП пострадал десятилетний ребенок.
Как сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, сообщение о ДТП поступило в полицию чуть после 15.30.
«По предварительной информации, у остановки общественного транспорта на Ярвеотса-теэ десятилетний ребенок получил удар автомобилем Opel, которым управляла 71-летняя женщина», - передала Корпан.
Ребенка доставили в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.