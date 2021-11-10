Эстонский союз предприятий водоснабжения предупреждает
Эстонский союз предприятий водоснабжения подготовил для домохозяйств ряд рекомендаций, которым нужно следовать, чтобы избежать повреждения систем водоснабжения в результате холодов.
Эстонский союз предприятий водоснабжения подготовил для домохозяйств ряд рекомендаций, которым нужно следовать, чтобы избежать повреждения систем водоснабжения в результате холодов.
При проверке систем водоснабжения помните, что трубы в неотапливаемом подвале и проходящие через фундамент нуждаются в утеплении. Нельзя забывать и об идущих в коридоре трубах водопровода и канализации.