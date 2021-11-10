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Эстонский союз предприятий водоснабжения предупреждает

Замерзший кран. ФОТО: Shutterstock

Эстонский союз предприятий водоснабжения подготовил для домохозяйств ряд рекомендаций, которым нужно следовать, чтобы избежать повреждения систем водоснабжения в результате холодов.

При проверке систем водоснабжения помните, что трубы в неотапливаемом подвале и проходящие через фундамент нуждаются в утеплении. Нельзя забывать и об идущих в коридоре трубах водопровода и канализации.

  • В зданиях, которые не используются каждый день, следует остановить движение воды (перекрыть клиновую задвижку или выключить в колодце насос) и опорожнить трубы, бойлер, бачок и сток унитаза, сток раковины и другие узлы.
  • В зданиях, которые используются, следует осмотреть весь водопровод и убедиться, что он не будет переохлаждаться. Утеплите трубы, которые могут подвергаться воздействию наружных температур.
  • Узнайте, какой теплоизоляционный материал в вашем случае лучше всего подходит. Старая шуба и тряпки тут не спасут. Хорошо утеплит трубы только правильно выбранная изоляция. Спросите совета в строительном магазине или у сантехника.
  • Учтите также влажность и сквозняки. Влажность снижает термостойкость, а сквозняки ускоряют охлаждение. Поэтому осмотрите подвальные окна и двери и при необходимости уплотните их.
  • Для надежной работы водомера его нужно защитить от холода. Температура вокруг прибора не должна падать ниже +2 градусов.
  • В качестве временного решения, если вода в трубах начинает замерзать, можно оставить кран капать. Движение воды по трубам будет препятствовать замерзанию.
  • Если водопровод все-таки замерзнет, то сначала нужно найти место, где до него добрался холод. Размораживая трубы, используйте безопасные средства и запаситесь терпением, потому что размораживать нужно медленно, чтобы не повредить водопровод (лучше всего применить тепловую пушку).
  • Если трубы замерзли сильно и основательно, обратитесь за помощью к водопроводным компаниям.

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