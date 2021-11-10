Эстония России: мы готовы идти дальше в ратификации пограндоговоров
В среду, 10 ноября, министерства иностранных дел России и Эстонии провели в Таллинне политические консультации. Последний раз подобные консультации прошли в Москве два года назад.
В среду, 10 ноября, министерства иностранных дел России и Эстонии провели в Таллинне политические консультации. Последний раз подобные консультации прошли в Москве два года назад.
Как сообщили в МИД Эстонии, на встрече обсуждались двусторонние отношения, а также ряд ключевых вопросов международных отношений и региональной безопасности, пишет портал новостей вещания.
Участники консультаций отметили успешное сотрудничество между странами в сферах культуры, охраны пограничных водоемов. Успешным признано и трансграничное сотрудничество.
На встрече также обсуждались вопросы, связанные с пограничными договорами между Эстонией и Россией. Эстонская сторона заявила, что готова идти дальше в вопросе ратификации договоров.
Предыдущие политические консультации между министерствами иностранных дел Эстонии и России проходили в 2019 году в Москве.