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Эстония России: мы готовы идти дальше в ратификации пограндоговоров

Эстонско-российская граница. ФОТО: Konstantin Sednev

В среду, 10 ноября, министерства иностранных дел России и Эстонии провели в Таллинне политические консультации. Последний раз подобные консультации прошли в Москве два года назад.

Как сообщили в МИД Эстонии, на встрече обсуждались двусторонние отношения, а также ряд ключевых вопросов международных отношений и региональной безопасности, пишет портал новостей вещания.

Участники консультаций отметили успешное сотрудничество между странами в сферах культуры, охраны пограничных водоемов. Успешным признано и трансграничное сотрудничество.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с пограничными договорами между Эстонией и Россией. Эстонская сторона заявила, что готова идти дальше в вопросе ратификации договоров.

Предыдущие политические консультации между министерствами иностранных дел Эстонии и России проходили в 2019 году в Москве.

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