Эстония России: мы готовы идти дальше в ратификации пограндоговоров

Как сообщили в МИД Эстонии, на встрече обсуждались двусторонние отношения, а также ряд ключевых вопросов международных отношений и региональной безопасности, пишет портал новостей вещания.

Участники консультаций отметили успешное сотрудничество между странами в сферах культуры, охраны пограничных водоемов. Успешным признано и трансграничное сотрудничество.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с пограничными договорами между Эстонией и Россией. Эстонская сторона заявила, что готова идти дальше в вопросе ратификации договоров.