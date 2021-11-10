С 15 ноября учащиеся всех классов нарвских школ смогут вернуться к контактному обучению

В связи с очень высоким уровнем распространения коронавируса в Нарве учащиеся второй и третьей школьной ступени в последние недели находились на дистанционном обучении.

По данным Департамента здоровья, благодаря принятым мерам показатели текущей ситуации улучшились, заболеваемость в возрастной группе 7-19 лет снизилась на 12%, передает портал новостей вещания со ссылкой на официальный сайт Нарвы.

В качестве эффективной меры профилактики школы будут продолжать тестировать всех учащихся и сотрудников три раза в неделю. Нарвские власти просят всех родителей дать школам разрешение на проведение экспресс-тестирования или, по согласованию со школой, организовать экспресс-тест дома утром, перед тем как пойти в школу.

Также чиновники отмечают, что вакцинация по-прежнему остается лучшим способом предотвратить распространение коронавирусной инфекции - чем больше людей вакцинировано, тем меньше вероятность заболеть и тем выше возможности держать школы открытыми.