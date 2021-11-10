Полиция подозревает медсестру в подделке справок о вакцинации

Женщине предъявлено подозрение в должностном подлоге и получении взятки. Согласно подозрению, медицинская сестра выдавала справки об иммунизации против Covid-19 невакцинированным людям и брала за это взятки. Первоначальное подозрение касается почти 20 эпизодов, но в ходе производства эта цифра может измениться.

Также полицейские задержали пятерых посредников, которых подозревают в посредничестве во взяточничестве. Согласно подозрению, они помогали медсестре находить клиентов, которые были готовы платить за поддельные справки об иммунизации. В ходе дальнейшего ведения делопроизводства выяснится, сколько человек получат подозрение в даче взятки.

По словам главы бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) Атса Кюбарсеппа, спрос на поддельные сертификаты иммунизации вырос после ужесточения действующих ограничений, например, люди стали в социальных сетях искать контакты и возможности для покупки справки.

„Справка об иммунизации с точки зрения закона является таким же важным документом, как паспорт или ID-карта, и подделка справки и ее использования являются нарушением закона. Вакцинирование – сейчас очень актуальная в обществе тема, поэтому цель полиции – выяснить, зарабатывает ли кто-то на этом незаконным путем или совершает другие нарушения. Собирая информацию, мы установили личность одной сотрудницы сферы здравоохранения, которой предъявили сегодня подозрение", – сказал Кюбарсепп. По его словам, выдача такой справки невакцинированным лицам подрывает как весь процесс вакцинации, так и усилия корректно соблюдающих ограничения людей и перегруженных работой врачей.

„Кроме сбора доказательств важно гарантировать, чтобы эта сотрудница здравоохранения не могла продолжать выдавать справки об иммунизации людям, которые на самом деле не вакцинируются. Поэтому во избежание совершения новых преступлений прокуратура взвешивает сейчас, подавать ли ходатайство суду об отстранении женщины от должности на время ведения предварительного следствия", – сказала руководящая ведением делопроизводства окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев. Если суд удовлетворит ходатайство, во время ведения данного делопроизводства подозреваемая не сможет оказывать никаких услуг здравоохранения.