Только что закончилась таллиннская неделя ресторанов, заканчивается пярнуская, в общем, несмотря на коронавирус и ограничения гастрономическая жизнь Эстонии бьет ключом. Не остался в стороне и Северо-Восток: с 11 по 21 ноября в Ида-Вирумаа проходит гастрономический фестиваль Ida-Viru maitsed – «Вкусы Ида-Виру».

Участвуют в празднике живота и приключений ресторан Mio Mare отеля Toila SPA, Эстонский музей-шахта, Нарвский музей, грузинский трактир Mimino в Йыхви, ресторан Rosen на мызе Mäetaguse, ресторан на мызе Saka, кафе Muna в Нарве, ресторан Нарвского музея Rondeel и сам Нарвский музей, музей Ийзаку, походный клуб Alutaguse. Впечатляет? Не сомневаюсь. Стоимость участия - от 15 до 25 евро на человека в зависимости от выбранного заведения или музея.

Нашей группе журналистов удалось за один день объехать шесть объектов из десяти. Пусть бегом, но мы смогли понять, чем будут удивлять и радовать своих посетителей в течение десяти дней эти заведения. К сожалению, нехватка времени не позволила спуститься в шахту и забраться на гору, чтобы отведать угощение всех участников фестиваля. Но общее впечатление мы составили и, поверьте, есть что вам порекомендовать.

Музей Ийзаку. Конопля и чечевица

Музей в Ийзаку. ФОТО: Вера Копти.

Совсем не удивительно, что первой точкой на нашем маршруте стал причудский поселок Ийзаку, где директор очень скромного музея Маре Оольберг решила поучаствовать в фестивале, удивив старинными блюдами.

Минута славы. Интервью, вопросы и даже видеосъемка. ФОТО: Вера Копти.

ФОТО: Вера Копти.

Но если чечевичный суп с копченым мясом знаком практически каждому, а оладьи из гречишной муки тоже многие любят, то паста и молоко из… конопли и чай из побегов морошки с малиной удивили. Заодно можно посмотреть выставку местных свадебных нарядов да и всю экспозицию музея.

Йыхви. Таверна «Мимино». Хинкали с грибами

Таверна «Мимино». ФОТО: Вера Копти.

Фасад ресторанчика грузинской кухни «Мимино» украшает изображение сокола в кепке-аэродроме. Захотелось рассказать моим эстонским коллегам краткое содержание фильма. Эпизод о телефонном разговоре с Тель-Авивом вместо Телави их впечатлил. Хорошо, что уже подъезжали и петь «Чито-гврито», к счастью, не пришлось.

Повар Маро. ФОТО: Вера Копти.

В «Мимино» уже девять лет работает поваром грузинка Маро. Она еще не выучила эстонский язык, да и по-русски говорит не очень хорошо, но зато ее кухню знают не только в Ида-Вирумаа. В меню гастрономической недели ресторан включил хачапури, жареные хинкали с грибами и сыром и пахлаву.

Жареные хинкали с грибами и сыром. ФОТО: Кайри Тяхе.

Если честно, то я не могу объективно оценить кушанья, потому что они были приготовлены заранее, хинкали порядком остыли и в остывшем виде не произвели большого впечатления. Но как сказала хозяйка заведения Гертту, президент Керсти Кальюлайд во время своей прощальной поездки по Эстонии высоко оценила именно жареные хинкали с грибами.

Хачапури, хинкали, пахлава. ФОТО: Вера Копти.

Но на мой вкус обычные вареные хинкали с бараниной и пряными грузинскими травами все-таки лучше. Но это субъективно! Впрочем, если вы хотите попробовать какие-то другие блюда, просто из меню – добро пожаловать! Здесь есть из чего выбрать. Например, известный радиоведущий Борис Горский считает, что такого оджахури, как в «Мимино», в Эстонии никто больше не готовит.

Нарва. Музейный ресторан – место обязывает

Ресторан Rondeel в Нарве. ФОТО: Вера Копти.

Ресторан Rondeel назван так в честь орудийной башни, в которой и находится. Трехэтажное строение со стилизованной мебелью и соответствующим угощением. Музейный ресторан имеет ту же цель, что и музей в целом – знакомить посетителей с местным культурным наследием.

ФОТО: Вера Копти.

Поэтому черный хлеб, минога, свинина и козье молоко стали основными компонентами предложенных блюд: тартар из черного хлеба с майонезом из раков и миногой, свиные ребрышки BBQ и розмариновый крем с йогуртом из козьего молока.

Владимир Упениек. ФОТО: Ресторан Rondeel.

С 2019 года бренд-шефом ресторана является уроженец Нарвы, шеф культового пярнуского кафе Piparmünt Владимир Упениек. Он, как говорится, поставив меню, в Нарву теперь только наезжает, но повара ресторана свое дело знают, и главное блюдо меню – ребрышки – были выше всяких похвал. Мясо легко отделялось от костей, было ароматным и сочным. А вот хлеб в закуске показался не слишком пропитанным маринадом, да и соуса можно было положить побольше.

В целом, меню для Ida-Viru maitsed, как и постоянное меню ресторана выдержано в лучших традициях туристического места, что ему, собственно, и положено.

Не зря необычная кухня и стабильность качества блюд ресторана были подтверждены знаком White Guide Nordic в 2018, 2019 и 2020 годах.

Нарва. Кафе Muna. Украинец в Эстонии

Кафе Muna. ФОТО: Вера Копти.

Кафе Muna находится в здании колледжа Тартуского университета. Место само по себе для Нарвы знаковое, да и туристы из других городов Эстонии сюда заглядывают. Кстати, ратушу вовсю ремонтируют, что тоже приятно.

Нарвскую ратушу ремонтируют. ФОТО: Вера Копти.

Шеф-повар заведения киевлянин Олександр Карнак в Эстонии три года. Судя по меню, человек он более чем творческий. Его приглашали работать в Таллинн, но безрезультатно: в Нарве ему нравится все - люди, продукты, место работы.

Шеф-повар кафе Muna Олександр Карнак. ФОТО: Вера Копти.

Для участников гастрономических приключений в кафе Muna есть уникальная возможность: выбрать на свое усмотрение три блюда из действующего меню. Для нас блюда выбирал сам Олександр. На закуску подали гриль-паприку на подушке из сыра буррата с соусом песто. Основным блюдом стало вегетарианское, что было правильным выбором повара, который пожалел желудки дегустаторов: запеченный баклажан был покрыт шапкой из чечевицы и зерен граната с нежнейшим соусом вдобавок. И знаете что? Оказывается приготовленная каким-то особым образом чечевица имеет вкус орехов!

ФОТО: Вера Копти.

Есть десерт уже, казалось, не было никаких сил, но попробовав мусс из малины и пену из белого сгущенного молока с кокосом и еще какими-то удивительными вкусами, участницы журналистского десанта съели все до последней капельки.

Олександр любит готовить овощи, придумывает рецепты и сам делает ликеры и настойки. Так, к десерту был предложен ликер из одуванчика.

Кафе - обладатель рекомендации White Guide Nordic в 2020 году.

Ресторан Mio Mare в Toila SPA. Не баней единой

Ресторан Mio Mare в Тойла. ФОТО: Вера Копти.

Когда мы говорим «Тойла», мы вспоминаем про спа-санаторий и про исторический парк. А между тем, в здании санатория работает ресторан, который имеет свои традиции и свое название. В гастрономических приключениях Ida-Viru maitsed ресторан Mio Mare участвует с предложением из трех блюд.

Сначала у вас есть возможность съесть закуску из свежего сига с перепелиным яйцом и луком, которая по-эстонски называется äkine, это нечто среднее между тартаром и карпаччо, причем быстрого приготовления.

Äkine из сига. ФОТО: Вера Копти.

Основное блюдо - хрустящий свиной животик с картофельным пюре, маринованной свеклой и тыквой. На десерт вам подадут тарталетку с яблочно-брусничным вареньем и мягким безе.

Три блюда от ресторана Miо Mare. ФОТО: Вера Копти.

К счастью для нас повар ресторана Инкери Мутвей поняла, что к концу гастрономического марафона мы уже не осилим предложенное изобилие, и приготовила маленькие тосты с сигом и свининой, а также крошечные пирожные. Таким образом мы получили возможность оценить вкус и не слечь назавтра с несварением желудка.

Мыза Сака. И напоследок - говяжья вырезка

Мыза Сака. ФОТО: Вера Копти.

Ресторан мызы Сака - одно из самых интересных заведений в Ида-Вирумаа уже давно. Припоминаю, что большинство поездок на Северо-Восток заканчивалось ужином в полуподвальном зале со сводчатыми потолками.

Ресторан мызы Сака. ФОТО: Вера Копти.

Для участия в фестивале Ida-Viru maitsed ресторан выбрал одно блюдо, но какое! Стейк из говяжьей вырезки в винном соусе с корнем сельдерея, карамелизированным луком и листовой капустой кале.

Говяжья вырезка в ресторане мызы Сака. ФОТО: Вера Копти.

Скажем одно: мясо таяло во рту, а гарнир дополнял, но не перебивал его вкус. Жаль, очень жаль, что это заведение мы посетили последним: очень хотелось познакомиться с поваром, приготовившим идеальную говядину.