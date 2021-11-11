Зимой из Таллиннского аэропорта можно будет улететь в 40 пунктов назначения
Грядущей зимой из Таллиннского аэропорта можно будет отправиться в 40 пунктов назначения - это больше, чем когда-либо ранее.
Грядущей зимой из Таллиннского аэропорта можно будет отправиться в 40 пунктов назначения - это больше, чем когда-либо ранее.
По словам коммерческого директора аэропорта Ээро Пяргмяэ, у людей восстановилось желание путешествовать, что подтверждает и рост числа пассажиров, пишет Rus.ERR.
В октябре Таллиннский аэропорт обслужил 185 000 пассажиров, или 58% от докризисного уровня, что является самым большим месячным показателем с начала пандемии. Заполняемость регулярных рейсов в октябре составила 68%. В течение этого года Таллиннский аэропорт намерен обслужить 1 млн 200 тысяч пассажиров.