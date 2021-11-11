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  • Зимой из Таллиннского аэропорта можно будет улететь в 40 пунктов назначения

Зимой из Таллиннского аэропорта можно будет улететь в 40 пунктов назначения

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Konstantin Sednev

Грядущей зимой из Таллиннского аэропорта можно будет отправиться в 40 пунктов назначения - это больше, чем когда-либо ранее.

По словам коммерческого директора аэропорта Ээро Пяргмяэ, у людей восстановилось желание путешествовать, что подтверждает и рост числа пассажиров, пишет Rus.ERR.

В октябре Таллиннский аэропорт обслужил 185 000 пассажиров, или 58% от докризисного уровня, что является самым большим месячным показателем с начала пандемии. Заполняемость регулярных рейсов в октябре составила 68%. В течение этого года Таллиннский аэропорт намерен обслужить 1 млн 200 тысяч пассажиров.

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