Зимой из Таллиннского аэропорта можно будет улететь в 40 пунктов назначения

По словам коммерческого директора аэропорта Ээро Пяргмяэ, у людей восстановилось желание путешествовать, что подтверждает и рост числа пассажиров, пишет Rus.ERR .

В октябре Таллиннский аэропорт обслужил 185 000 пассажиров, или 58% от докризисного уровня, что является самым большим месячным показателем с начала пандемии. Заполняемость регулярных рейсов в октябре составила 68%. В течение этого года Таллиннский аэропорт намерен обслужить 1 млн 200 тысяч пассажиров.