Опрос: более половины водителей предстоящей зимой будут ездить на всесезонных шинах

Если год назад эстонские водители предпочитали шипованные шины, то в этом году предпочтение отдается всесезонным. Удивительно, но согласно проведенному If Kindlustus исследованию, всесезонные шины пользуются большей популярностью в сельской местности.

Если прошлой зимой 62% эстонских водителей предпочли ездить на шипованной резине, а 37% - на всесезонной, то в преддверии этой зимы предпочтения заметно изменились: 55% водителей будут пользоваться всесезонными шинами, и 43% – шипованными. Как в прошлом, так и в этом году пара процентов респондентов пока еще не приняли соответствующего решения.

Хотя можно было ожидать, что шипованные шины будут больше востребованы в сельской местности, исследование показало, что, напротив, там предпочитают всесезонные. 62% сельского населения и 58% жителей небольших поселков будут ездить на всесезонных шинах. В крупных городах и столице соответствующие показатели составляют 52% и 49%.

По словам руководителя экспертной группы If Insurance Марион Мейус, предпочтения относительно шин обусловлены различными факторами.

«Исследование показало, что шипованные шины выбирают прежде всего потому, что они обладают лучшим сцеплением на льду. Растущая популярность всесезонных шин объясняется несколькими причинами: одни респонденты считают, что они более долговечны, другие – что цена на них более выгодная, а десятая часть респондентов выбирает всесезонные шины по причине более низкого уровня шума», – пояснила Мейус.

В ходе исследования в числе прочего изучался возраст зимних шин, на которых будут ездить предстоящей зимой жители Эстонии. Выяснилось, что 32% респондентов пользуются шинами не старше одного года; 33% – двухлетними, и 18% – трехлетними, и 11% – шинами старше трех лет.

«Для зимних шин важно следить не только за глубиной протектора, но и за их возрастом. Приятно осознавать, что большинство водителей ездят на нестарых шинах. Шины с возрастом становятся жестче, их эластичность снижается, что особенно важно учитывать при низких температурах. Нецелесообразно использовать зимние шины старше пяти лет. Возраст шины можно определить по маркировке на ее боковой поверхности: это четырехзначное число после буквенных обозначений, стоящих за надписью DOT, – первые две цифры которого указывают на номер недели производства, а две последние – на год выпуска», – уточнила Мейус.

При покупке подержанных шин следует обращать внимание не только на глубину их протектора, но и на возраст. Опрос показал, что в Эстонии подержанные шины покупают 9% водителей, причем они наиболее популярны среди молодых водителей.

Если предстоящей зимой в Эстонии 43% водителей будут ездить на шипованных шинах, то в Латвии – 15%, и в Литве – 7%. Так же, как и эстонские водители, латвийские и литовские пользуются нестарыми шинами. Автомобилей с шинами старше пяти лет на дорогах Латвии и Литвы насчитывается также совсем немного. Наши южные соседи также покупают несколько чаще бывшие в употреблении шины, чем жители Эстонии.