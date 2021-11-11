Срочно нужна помощь: спортклубы Эстонии написали открытое письмо премьер-министру

Также несомненно и то, что фитнес-клубы — это места с низким уровнем риска распространения Covid-19, но их чаще относят к категории с высоким уровнем риска. Многие международные исследования подтверждают гораздо меньший риск. Как правило, на тренировки ходят здоровые люди с хорошим самочувствием. Тренировки проводятся в рассредоточенной среде и с вентиляцией, которая в среднем лучше, чем вентиляция в офисах, магазинах и общественном транспорте.

Фитнес — один из наиболее эффективных способов поддерживать регулярную физическую активность в урбанизированном обществе, и, учитывая наш климат, государство не должно лишать людей этой возможности ни во время, ни после кризиса, оставляя клубы без поддержки в чрезвычайно трудные времена. Всего же эстонским фитнес- и спортивным клубам немедленно требуется поддержка в размере не менее 30 миллионов евро.

Наши предложения:

1. Учитывая действующие ограничения, с 1 октября 2021 по 30 июня 2021 или до снятия ограничений поддержать фитнес- и спортклубы Эстонии 25 евро за один квадратный метр арендуемой площади в месяц. Выплата пособия должна исходить из общей площади спортивных клубов, а не той, что зарегистрирована в спортивном регистре, так как последняя включает только непосредственную зону для занятия спортом и составляет примерно 60% от фактических квадратных метров.

2. Снизить НДС нынешних 20% до 9%, чтобы уменьшить ущерб и обеспечить устойчивость инфраструктуры здравоохранения. Аналогичная разница НДС была сделана для спортивных клубов Литвы в 2021 году. Более низкие ставки НДС для фитнес- и спортивных клубов являются стандартными во многих странах мира, таких как Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша.

3. Незамедлительно начать переговоры, как поддержать спортивные клубы.