Срочно нужна помощь: спортклубы Эстонии написали открытое письмо премьер-министру
Предприятия фитнес- и спортклубов Эстонии написали открытое письмо премьер-министру Кае Каллас. Ниже приводим его перевод.
Предприятия фитнес- и спортклубов Эстонии написали открытое письмо премьер-министру Кае Каллас. Ниже приводим его перевод.
Уважаемая премьер-министр Кая Каллас!
Эстонские фитнес- и спортивные клубы находятся сегодня в положении, которое требует незамедлительных и профессиональных действий со стороны правительства.
Спортклубы обслуживают большую часть общества, людей на всех этапах жизни — от детей до пожилых, и заботятся как о психическом, так и физическом здоровье, это часть профилактики заболеваний и здравоохранения.
С начала пандемии Covid-19 мы были закрыты 137 дней и оставшийся период работали в условиях строжайших ограничений. Ограничения снизили посещаемость спортивных клубов настолько, что только прямая поддержка правительства поможет закрыть дыру, которая ежедневно увеличивается в быстром темпе.
Например, в Латвии была принята соответствующая мера, причем несколько раз — за каждый квадратный метр, который арендует спортклуб, платили пособие в размере 25 евро. Похожие субсидии выделяли многие страны и в такой же мере нуждаемся мы. Сегодня и сразу. Это неизбежно и крайне необходимо, так как фитнес- и спортклубы вносят важный вклад в укрепление здоровья населения.
Эстонские фитнес- и спортивные клубы являются очень важной частью инфраструктуры здравоохранения Эстонии, и ее невозможно быстро восстановить при падении сектора. Первые клубы уже закрылись, банкротства и сокращения на подходе. Тренеры не могу оставаться без профессиональной работы и ждать, когда нормальная жизнь восстановится. Все, что можно было оптимизировать, мы уже оптимизировали в течение кризиса, длящегося полтора года. Помимо введенных ограничений и без того сложной ситуации, в значительной степени увеличились также коммунальные расходы спортивных клубов и в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится.
Если мы закроем клубы и сократим сотрудников, велика вероятность того, что люди сменят профессию и больше никогда не смогут вернуться к прошлому. Поддержка исключит то, что в ближайшие месяцы инфраструктура здравоохранения Эстонии будет введена в искусственную кому. При худшем сценарии большая часть работы по укреплению здоровья, проделанная десятилетиями, будет уничтожена.
До кризиса своим здоровьем в фитнес- и спортивных клубах занимались почти 200 000 человек. Для нас вопрос не в ограничениях, которые считает необходимыми правительство, а в том, что эти меры вынуждают принимать решения, которые разрушают одну из ключевых опор инфраструктуры здравоохранения Эстонии. Необходимо сокращать работников и закрывать клубы.
В настоящий момент работающие в этой сфере предприятия потеряли до половины оборота, появились долги и задержки платежей, также невозможно платить зарплату — такое положение дел не является устойчивой перспективой. В Эстонии нет государственной поддержки, что совершенно непривычно для всей Европы.
Практически вся финансовая и административная нагрузка в связи с ограничениями Covid-19 легла на предприятия, что совсем неправильно. Прежде всего, потому, что некоторые секторы экономики страдают от кризиса сильнее других и не могут быть защищены никаким образом без поддержки солидарности.
Мы считаем совершенно неправильной ситуацию, при которой государство игнорирует важность здоровья нации и ведения здорового образа жизни, а также возможности, необходимые для его обеспечения. Правительство должно различать, что относительно легко отложить, а какие виды деятельности необходимы для качественной жизни.
Также несомненно и то, что фитнес-клубы — это места с низким уровнем риска распространения Covid-19, но их чаще относят к категории с высоким уровнем риска. Многие международные исследования подтверждают гораздо меньший риск. Как правило, на тренировки ходят здоровые люди с хорошим самочувствием. Тренировки проводятся в рассредоточенной среде и с вентиляцией, которая в среднем лучше, чем вентиляция в офисах, магазинах и общественном транспорте.
Фитнес — один из наиболее эффективных способов поддерживать регулярную физическую активность в урбанизированном обществе, и, учитывая наш климат, государство не должно лишать людей этой возможности ни во время, ни после кризиса, оставляя клубы без поддержки в чрезвычайно трудные времена. Всего же эстонским фитнес- и спортивным клубам немедленно требуется поддержка в размере не менее 30 миллионов евро.
1. Учитывая действующие ограничения, с 1 октября 2021 по 30 июня 2021 или до снятия ограничений поддержать фитнес- и спортклубы Эстонии 25 евро за один квадратный метр арендуемой площади в месяц. Выплата пособия должна исходить из общей площади спортивных клубов, а не той, что зарегистрирована в спортивном регистре, так как последняя включает только непосредственную зону для занятия спортом и составляет примерно 60% от фактических квадратных метров.
2. Снизить НДС нынешних 20% до 9%, чтобы уменьшить ущерб и обеспечить устойчивость инфраструктуры здравоохранения. Аналогичная разница НДС была сделана для спортивных клубов Литвы в 2021 году. Более низкие ставки НДС для фитнес- и спортивных клубов являются стандартными во многих странах мира, таких как Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша.
3. Незамедлительно начать переговоры, как поддержать спортивные клубы.
Наша деятельность оказалась в очень тяжелом кризисе. Компании, управляющие спортивными клубами, работники и любители оздоровительного спорта, рассчитывают на государственную поддержку и помощь.
Тийна Отса, исполнительный директор и член правления My Fitness AS
Эркки Торн, член правления My Fitness AS ja Gym Eesti OÜ
Андрус Муруметс, член правления 24-7fitnessklubi OÜ
Мяртен Тамла, исполнительный директор Lasnamäe Spordikeskus OÜ
Калле Куузик, член правления Spa Tours OÜ (Viimsi SPA Spordiklubi)
Элвис Лиллевялья, член правления Tervise ja Spordi Edendamise Selts
Хейлики Теэсалу, член правления Arigato Spordiklubi MTÜ
Прийт Мейер, член правления Crossfitest OÜ
Айви Аунпуу, член правления Power OÜ
Свен Идаранд, член правления Omaklubi Spordiklubi