Видео ⟩ Проектирование Таллиннской больницы обойдется почти в 18 млн евро

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что подписанный сегодня договор является важнейшей вехой для проекта века – строительства Таллиннской больницы.

«Это важный приоритет для Таллинна и в последние годы мы вели серьезную работу для того, чтобы новая больница стала реальностью, - сказал мэр. – Это строительство позволит создать комплексную больничную систему и построить вместо нынешних амортизированных больничных зданий современный медицинский городок. Это улучшит доступность медицинской помощи и качество лечения. И все это не только для жителей Таллинна и Харьюмаа, но для населения всей страны. Поскольку график весьма жесткий, мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы выполнить требования Европейского союза и соблюсти установленные комиссией так называемые контрольные точки. Заключенный сегодня договор проектирования был одним из семи пунктов, которые городу необходимо выполнить, чтобы гарантировать финансирование проекта из Фонда восстановления экономики ЕС».

«Для нас большая честь приступить к проектированию Таллиннской больницы, - сказал президент ATIproject и руководитель проекта Бранко Зрник. – Я верю, что объединение нашего опыта проектирования с ожиданиями пациентов и персонала больницы поможет создать современную и ориентированную на человека больницу. Наша цель – спроектировать среду, которая будет поддерживать выздоровление, позволит персоналу предложить наилучшее лечение и ощущать себя на работе защищенными».

На международный конкурс проектирования Таллиннской больницы поступило восемь предложений, одно из которых не соответствовало требованиям исходной документации. Лучшее совместное предложение поступило от итальянских фирм ATIproject srl и 3TI Progetti, стоимость работ составила 17,8 млн евро (без учета налога с оборота). Техническое решение победителя тендера заняло второе место, однако предложенная цена оказалась самой низкой, набрав в итоге максимальное количество баллов. Проект Таллиннской больницы включает не только проектирование самого здания, но и планировку прилегающей территории, чтобы сформировать комплексную среду, поддерживающее здоровье.

У обоих предприятий имеется международный опыт в проектировании крупномасштабных зданий. ATIproject srl - международная инженерно-архитектурная компания, в которой работает более 300 человек. Около 70% их работ относится к сфере общественных зданий. В числе 17 больниц, спроектированных ведущим партнером проекта ATIproject за последнее десятилетие, например, университетский госпиталь Nyt Ouh в Оденсе (Дания), являющийся одной из крупнейших больниц Европы.

В качестве местного консультанта фирма ATIproject привлекла эстонскую фирму по проектированию Esplan.

Согласно программе, проектировочные работы начнутся в ноябре 2021 года, предварительный и основной проекты будут готовы в начале 2024 года. Исходя из сжатого графика, весь проект развития больницы поделен на этапы, некоторые из которых будут реализоваться параллельно. В данный момент запланировано провести три конкурса строительных подряда: для предварительных работ в 2023 году и затем, если будут осуществлены тендеры на земляные работы и закупку бетона, на основные работы – весной 2024 года. Цель – к лету 2026 года отстроить больницу до такого уровня, когда можно будет начать производство по получению разрешения на использование здания. Окончательный переезд запланирован на 2027 год.