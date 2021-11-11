Отели и рестораны ждут от правительства исключений относительно празднования Нового года

Согласно правительственному постановлению относительно общественного порядка, все публичные мероприятия должны заканчиваться не позднее 23:00, это решение действует до 10 января, пишет Rus.ERR .

Отелям, ресторанам и барам, где обычно проходят новогодние вечеринки, не разрешено проводить празднования в этом году. Предприятия общепита однако ждут от правительства послаблений в отношении времени окончания вечеринок и количества гостей.