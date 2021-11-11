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Отели и рестораны ждут от правительства исключений относительно празднования Нового года

Ресторан. Снимок иллюстративный. ФОТО: Yulia Grigoryeva/Shutterstock

Празднование Нового года в развлекательных заведениях может закончиться на час раньше фактического наступления 2022 года.

Согласно правительственному постановлению относительно общественного порядка, все публичные мероприятия должны заканчиваться не позднее 23:00, это решение действует до 10 января, пишет Rus.ERR.

Отелям, ресторанам и барам, где обычно проходят новогодние вечеринки, не разрешено проводить празднования в этом году. Предприятия общепита однако ждут от правительства послаблений в отношении времени окончания вечеринок и количества гостей.

Министр здоровья и труда Танель Кийк накануне заявил, что у кабмина нет планов вводить дополнительные ограничения, а приближающиеся празднования правительство обсудит на этой неделе.

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