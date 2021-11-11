Андрес Меритс покидает научный совет

«Такой план есть. Я просто больше не успеваю заниматься двумя вещами — быть сильно перегруженным ученым, а также членом совета», - признался Меритс. Он не успевает выполнять свои рабочие обязанности и быть в курсе всех дел. «Конфликтов или чего-то еще, что могло бы быть интересно журналистам, не было», - добавил профессор.

«Я хочу отключиться от большого потока информации, так как сейчас статьи о Covid-19 я читаю в десять раз больше, чем о своей специальности. Я в долгу перед своей профессией», - сказал Андрес Меритс.

Руководитель научного совета Ирья Лутсар еще несколько дней назад узнала о планах Меритса. «Он сказал, что забросил докторантов, да и другой работы хватает. Все как у всех. Здесь действительно нет никакого конфликта», - сказала Лутсар.

«Андрес — очень хороший член научного совета. У нас было много увлекательных обсуждений, он уходит не из-за конфликта», - еще раз подтвердила Ирья Лутсар. Руководитель научного совета добавила, что профессор Меритс с большой увлеченностью консультировал правительство, а также отвечал на все письма и телефонные звонки.

«Я попыталась его переубедить, но Андрес принял такое решение. Без Андреса будет трудно, найти вместо него нового человека сложно, если вообще возможно», - сказала Лутсар. Меритс пообещал и дальше помогать научному совету, только не так регулярно.