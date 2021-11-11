Опрос: жители Эстонии назвали самых известных и заслуживающих доверия девелоперов недвижимости
Согласно опросу, проведенному Kantar Emor в сентябре и октябре, в тройку самых известных девелоперов вошли Merko, Endover и YIT.
Согласно опросу, проведенному Kantar Emor в сентябре и октябре, в тройку самых известных девелоперов вошли Merko, Endover и YIT.
Однако рейтинг репутации немного отличается от рейтинга популярности, и здесь явно лидируют Merko и Liven. В то время как репутация Merko основана на высоком профессионализме, главная сила Liven - стремление к созданию тренда.
По словам Мари-Анн Плоом, эксперта по исследованиям Kantar Emor, только компании, постоянно имеющие положительные отзывы клиентов, могут достичь вершины рейтинга репутации разработчиков недвижимости. «Изучив отзывы тех, кто приобрел жилье в новой застройке, можно увидеть, что на чувство удовлетворения новоселов больше всего влияет качество строительства, решения умного дома и хорошая шумо- и звукоизоляция», — прокомментировала Плоом.
В опросе приняли участие 488 человек, в том числе 228 респондентов, которые намерены купить квартиру в Таллинне или его окрестностях, а также 260 тех, кто приобрел квартиру в столице или Харьюмаа в последние годы. Помимо репутации и популярности застройщиков, Kantar Emor выяснил предпочтения покупателей нового жилья в регионе по районам и местоположению, мотивам покупки, критериям выбора, предпочтениям в планировке и опыту людей, которые ранее покупали жилье.