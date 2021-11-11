Опрос: жители Эстонии назвали самых известных и заслуживающих доверия девелоперов недвижимости

Однако рейтинг репутации немного отличается от рейтинга популярности, и здесь явно лидируют Merko и Liven. В то время как репутация Merko основана на высоком профессионализме, главная сила Liven - стремление к созданию тренда.

По словам Мари-Анн Плоом, эксперта по исследованиям Kantar Emor, только компании, постоянно имеющие положительные отзывы клиентов, могут достичь вершины рейтинга репутации разработчиков недвижимости. «Изучив отзывы тех, кто приобрел жилье в новой застройке, можно увидеть, что на чувство удовлетворения новоселов больше всего влияет качество строительства, решения умного дома и хорошая шумо- и звукоизоляция», — прокомментировала Плоом.