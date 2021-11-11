Спасатели убрали с шоссе труп медведя

В 19:23 спасателям поступило сообщение, что на 140-м километре шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пиккнурме лежит туша крупного медведя, от наезда на которую уже легко пострадали два автомобиля.

Спасатели установили, что медведь, по-видимому, погиб в столкновении с автомобилем. Труп убрали с дороги и вызвали охотников, чтобы забрать его.