Спасатели убрали с шоссе труп медведя
В среду вечером на шоссе Таллинн-Тарту в волости Пыльтсамаа спасатели убрали труп попавшего под автомобиль медведя.
В среду вечером на шоссе Таллинн-Тарту в волости Пыльтсамаа спасатели убрали труп попавшего под автомобиль медведя.
В 19:23 спасателям поступило сообщение, что на 140-м километре шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пиккнурме лежит туша крупного медведя, от наезда на которую уже легко пострадали два автомобиля.
Спасатели установили, что медведь, по-видимому, погиб в столкновении с автомобилем. Труп убрали с дороги и вызвали охотников, чтобы забрать его.
Центр тревоги просит сообщать о ДТП с животными, чтобы на дороге не оставалось трупов, угрожающих безопасности водителей. Спасатели могут оттащить трупы к обочине дороги и обозначить их, за ними пришлют охотников.