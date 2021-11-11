За сутки в Эстонии прибавилось 1182 зараженных, скончались 13 человек

Среди новых заразившихся 730 человек не были вакцинированы, а 452 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 11 ноября в больницах находится 554 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 434 человека, из которых 316 человек (72,8%) не были вакцинированы, у 118 человек (27,2%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 64 новые истории болезни. Скончались 13 человек: 62-летняя женщина, 67-летний мужчина, 68-летний мужчина, 69-летний мужчина, 70-летняя женщина, 71-летний мужчина, два 72-летних мужчины, 73-летняя женщина, 76-летний мужчина, 79-летние мужчина и женщина, 88-летняя женщина.

За сутки ввели 7660 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1373 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 99 196 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.