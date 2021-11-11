За сутки в Эстонии прибавилось 1182 зараженных, скончались 13 человек
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7845 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1182. Скончались 13 человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7845 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1182. Скончались 13 человек.
Среди новых заразившихся 730 человек не были вакцинированы, а 452 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 11 ноября в больницах находится 554 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 434 человека, из которых 316 человек (72,8%) не были вакцинированы, у 118 человек (27,2%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 64 новые истории болезни. Скончались 13 человек: 62-летняя женщина, 67-летний мужчина, 68-летний мужчина, 69-летний мужчина, 70-летняя женщина, 71-летний мужчина, два 72-летних мужчины, 73-летняя женщина, 76-летний мужчина, 79-летние мужчина и женщина, 88-летняя женщина.
За сутки ввели 7660 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1373 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 99 196 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,1%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).