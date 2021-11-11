В Ида-Вирумаа на стройках обнаружили 13 незарегистрированных работников

В общей сложности было проверено 77 рабочих, которые выполняли работу для 28 фирм. Было обнаружено 13 незарегистрированных работников, которые трудились на связанных с государственными закупками стройках.

По словам руководителя подразделения налоговых аудиторов Кюлли Койдумяэ, борьба с зарплатами в конвертах на объектах, которые связаны с государственными закупками, – это одна из приоритетных задач для Налогово-таможенного департамента в этом году.

«Важно, чтобы при заказе услуг или товаров государство вело бы себя ответственно. Объявляя государственный тендер, мы используем общественные деньги. Поэтому логично, что эти средства должны доставаться только тем фирмам, которые платят своим работникам официальную зарплату и не мешают развитию честной конкуренции», - подчеркнула Койдумяэ.

«Сами заказчики могут многое сделать для того, чтобы поддержать именно честную конкуренцию. Например, уже сегодня можно внести в тендерную документацию дополнительные требования ко всем субподрядчикам. Например, можно потребовать, чтобы уровень зарплат был бы не ниже 70% от средней зарплаты в строительном секторе, установленной в Законе о гостендерах», - добавила Койдумяэ.