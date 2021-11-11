Главную рождественскую елку для Таллинна в этом году нашли в волости Куусалу

Рождественская елка будет доставлена и установлена на Ратушной площади 18 ноября. После этого начнется ее украшение, а также подготовка к открытию рождественской ярмарки. Рождественская ярмарка будет открыта в пятницу, 26 ноября, а в воскресенье на рождественской елке будет зажжена первая свеча Адвента.

«Всего было сделано около двух десятков предложений. Самым подходящим деревом оказалась красивая и пышная ель, растущая в волости Куусалу. При принятии решения учитывались внешний вид ели, ее цена, а также насколько далеко она находится от Таллинна», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Управа района Кесклинн начала поиски рождественской елки уже в сентябре. Предложения можно было делать до конца октября.

При поиске рождественской елки управа района Кесклинн обращала внимание на то, что она должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Последние три года ель для Ратушной площади находили в Таллинне.