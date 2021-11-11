Картина дня: изменения в составе научного совета и обращение спортклубов к правительству

Женщина не хочет платить государству за то, что не простила долг отца перед сыном

В руках судебных исполнителей в Эстонии находится свыше 12 тысяч требований по алиментам. Общая сумма исчисляется десятками миллионов евро - бывшие мужья не торопятся расставаться с деньгами, пускай даже они и предусмотрены на содержание их же собственных детей. У некоторых задолженности тянутся по десять-двадцать лет. Читать далее…

Контавейт стартовала на Итоговом турнире WTA с победы над третьей ракеткой мира

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA, 8) на итоговом турнире WTA, проходящем в мексиканской Гвадалахаре, стартовала с победы над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (WTA, 3) - 6:3, 6:4. Читать далее…

Срочно нужна помощь: спортклубы Эстонии написали открытое письмо премьер-министру

Предприятия фитнес- и спортклубов Эстонии написали открытое письмо премьер-министру Кае Каллас. Ниже приводим его перевод. Читать далее...

Проектирование Таллиннской больницы обойдется почти в 18 млн евро

В четверг был подписан договор на проектирование Таллиннской больницы. Стоимость работ составит 17,8 млн евро без учета налога с оборота. Читать далее…

Андрес Меритс покидает научный совет

Научный совет покидает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Читать далее…

Хитросплетения компенсации по вакцинам: «Меня сделали жертвой системы!»

Возможно, кто-то из сомневающихся мог бы принять решение в пользу вакцинации, если бы в случае возможного вреда здоровью позже человек получил бы компенсацию, однако создание соответствующего фонда затягивается. Читать далее…

За сутки в Эстонии прибавилось 1182 зараженных, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7845 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1182. Скончались 13 человек. Читать далее…

Житель Эстонии помогал мошенникам отмывать украденные деньги

Во вторник, 9 ноября, полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении киберпреступлений и отмывании денег. В пособничестве отмыванию денег подозревается 33-летняя женщина. Читать далее…

Потенциальные работники штурмуют Lidl: размер зарплаты вызвал ажиотаж в Ида-Вирумаа

Предлагаемая новой в Эстонии торговой сетью Lidl зарплата в размере более 1000 евро и различные компенсации сделали свое дело: желание работать в магазинах их сети выразили несколько тысяч кандидатом. Правда, набор сотрудников по-прежнему продолжается. Читать далее…

Тендер на поставку в Таллинн новых трамваев: длящаяся более тысячи дней череда неудач

С того момента, как столичное предприятие Tallinna Linnatransport AS (TLT) объявило о первом гостендере на поставку новых трамваев прошло ровно 1064 дня. Однако по сей день он так и не увенчался успешным исходом, и существует большая вероятность, что новая трамвайная линия до Старого порта будет обслуживаться старыми трамваями. Читать далее…

Пресс-конференция 〉 Вакцинированных просят, но не обязывают оставаться дома, если в семье есть зараженный

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет и министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее…

Главную рождественскую елку для Таллинна нашли в этот раз в волости Куусалу