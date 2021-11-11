Картина дня: изменения в составе научного совета и обращение спортклубов к правительству
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 ноября.
В руках судебных исполнителей в Эстонии находится свыше 12 тысяч требований по алиментам. Общая сумма исчисляется десятками миллионов евро - бывшие мужья не торопятся расставаться с деньгами, пускай даже они и предусмотрены на содержание их же собственных детей. У некоторых задолженности тянутся по десять-двадцать лет. Читать далее…
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA, 8) на итоговом турнире WTA, проходящем в мексиканской Гвадалахаре, стартовала с победы над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (WTA, 3) - 6:3, 6:4. Читать далее…
Предприятия фитнес- и спортклубов Эстонии написали открытое письмо премьер-министру Кае Каллас. Ниже приводим его перевод. Читать далее...
В четверг был подписан договор на проектирование Таллиннской больницы. Стоимость работ составит 17,8 млн евро без учета налога с оборота. Читать далее…
Научный совет покидает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Читать далее…
Возможно, кто-то из сомневающихся мог бы принять решение в пользу вакцинации, если бы в случае возможного вреда здоровью позже человек получил бы компенсацию, однако создание соответствующего фонда затягивается. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7845 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1182. Скончались 13 человек. Читать далее…
Во вторник, 9 ноября, полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении киберпреступлений и отмывании денег. В пособничестве отмыванию денег подозревается 33-летняя женщина. Читать далее…
Предлагаемая новой в Эстонии торговой сетью Lidl зарплата в размере более 1000 евро и различные компенсации сделали свое дело: желание работать в магазинах их сети выразили несколько тысяч кандидатом. Правда, набор сотрудников по-прежнему продолжается. Читать далее…
С того момента, как столичное предприятие Tallinna Linnatransport AS (TLT) объявило о первом гостендере на поставку новых трамваев прошло ровно 1064 дня. Однако по сей день он так и не увенчался успешным исходом, и существует большая вероятность, что новая трамвайная линия до Старого порта будет обслуживаться старыми трамваями. Читать далее…
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет и министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее…
В этом году для Ратушной площади было предложено около двух десятков рождественских елок. Самой красивой оказалась ель из волости Куусалу. Читать далее...