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  • Картина дня: поток мигрантов могут направить в Эстонию, новые ограничения и фонд компенсации побочных эффектов от вакцины

Картина дня: поток мигрантов могут направить в Эстонию, новые ограничения и фонд компенсации побочных эффектов от вакцины

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 ноября.

СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ЕС 〉 Российский аэропорт могут использовать для отправки потока мигрантов в Эстонию

В конфиденциальном документе Еврокомиссии отмечается, что в ближайшем будущем аэропорт Пскова, который находится всего в нескольких десятках километров от границы Эстонии и Латвии, может сыграть важную роль в транспортировке нелегальных мигрантов в Европу. Читать далее...

Погранохрана Эстонии: информацию насчет российского аэропорта мы получили несколько недель назад

По словам руководителя отдела пограничного контроля Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эгерта Беличева, PPA осведомлен об обстоятельствах, связанных с аэропортом Пскова, но заверил, что из-за этого в настоящее время дополнительного миграционного давления на Эстонию нет. Читать далее...

Рейнсалу: информация о возможной отправке потока мигрантов в Эстонию серьезна

Депутат Рийгикогу из партии «Отечество» Урмас Рейнсалу считает, что утечка Die Welt о том, что аэропорт Пскова может использоваться для отправки мигрантов в Эстонию, очень серьезна. Читать далее...

Новые меры: на мероприятиях введут очередные ограничения

Премьер-министр Кая Каллас объявила сегодня на пресс-конференции, что с понедельника, 15 ноября, будут введены дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Читать далее...

Кийк: фонду компенсации побочных эффектов от вакцины быть

Кабинет министров одобрил внесенные министром здоровья и труда Танелем Кийком предложения о создании фонда компенсации побочных эффектов от вакцины. Читать далее...

Женщина не хочет платить государству за то, что не простила долг отца перед сыном

В руках судебных исполнителей в Эстонии находится свыше 12 тысяч требований по алиментам. Общая сумма исчисляется десятками миллионов евро - бывшие мужья не торопятся расставаться с деньгами, пускай даже они и предусмотрены на содержание их же собственных детей. У некоторых задолженности тянутся по десять-двадцать лет. Читать далее…

Контавейт стартовала на Итоговом турнире WTA с победы над третьей ракеткой мира

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA, 8) на итоговом турнире WTA, проходящем в мексиканской Гвадалахаре, стартовала с победы над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (WTA, 3) - 6:3, 6:4. Читать далее…

Срочно нужна помощь: спортклубы Эстонии написали открытое письмо премьер-министру

Предприятия фитнес- и спортклубов Эстонии написали открытое письмо премьер-министру Кае Каллас. Ниже приводим его перевод. Читать далее...

Проектирование Таллиннской больницы обойдется почти в 18 млн евро

В четверг был подписан договор на проектирование Таллиннской больницы. Стоимость работ составит 17,8 млн евро без учета налога с оборота. Читать далее…

Андрес Меритс покидает научный совет

Научный совет покидает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Читать далее…

Хитросплетения компенсации по вакцинам: «Меня сделали жертвой системы!»

Возможно, кто-то из сомневающихся мог бы принять решение в пользу вакцинации, если бы в случае возможного вреда здоровью позже человек получил бы компенсацию, однако создание соответствующего фонда затягивается. Читать далее…

За сутки в Эстонии прибавилось 1182 зараженных, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7845 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1182. Скончались 13 человек. Читать далее…

Житель Эстонии помогал мошенникам отмывать украденные деньги

Во вторник, 9 ноября, полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении киберпреступлений и отмывании денег. В пособничестве отмыванию денег подозревается 33-летняя женщина. Читать далее…

Потенциальные работники штурмуют Lidl: размер зарплаты вызвал ажиотаж в Ида-Вирумаа

Предлагаемая новой в Эстонии торговой сетью Lidl зарплата в размере более 1000 евро и различные компенсации сделали свое дело: желание работать в магазинах их сети выразили несколько тысяч кандидатом. Правда, набор сотрудников по-прежнему продолжается. Читать далее…

Тендер на поставку в Таллинн новых трамваев: длящаяся более тысячи дней череда неудач

С того момента, как столичное предприятие Tallinna Linnatransport AS (TLT) объявило о первом гостендере на поставку новых трамваев прошло ровно 1064 дня. Однако по сей день он так и не увенчался успешным исходом, и существует большая вероятность, что новая трамвайная линия до Старого порта будет обслуживаться старыми трамваями. Читать далее…

Пресс-конференция 〉 Вакцинированных просят, но не обязывают оставаться дома, если в семье есть зараженный

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет и министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее…

Главную рождественскую елку для Таллинна нашли в этот раз в волости Куусалу

В этом году для Ратушной площади было предложено около двух десятков рождественских елок. Самой красивой оказалась ель из волости Куусалу. Читать далее...

Курьез: RMK вырубил 20 гектаров леса, который по документам таковым не является

Пока министр окружающей среды Тынис Мёльдер оценивает, стоит ли и насколько сократить площадь рубки государственного леса для его обновления, RMK вырубает десятки гектаров леса, который, согласно документам, лесом не является. Читать далее...

POSTIMEES В ПОЛЬШЕ 〉 К границе Польши и Беларуси везут оружие

Хотя Польша до сих пор не позволяет журналистам освещать противостояние мигрантов и пограничников, журналисты Postimees за несколько часов увидели у границы как минимум десять военных машин. Большинство из них направляется к границе, одна-две возвращаются оттуда. Читать далее...

Магазины почти готовы: когда Lidl откроет двери для жителей Эстонии?

Магазин Lidl в Пярну построен: было выдано разрешение на использование и уже в начале лета его стали обставлять. Однако двери магазина по-прежнему закрыты для посетителей. Читать далее...

Владелец Alexela: потребитель энергии расплачивается за политические пошлины

Как пережить зиму и рост цен? Чем обернется для Эстонии энергокризис на рынке ЕС? На что рассчитывать потребителям? Читать далее...

Департамент начнет оповещать учебные заведения, кто именно заболел Covid-19

В будущем Департамент здравоохранения будет предоставлять детским садам, общеобразовательным и профессиональным школам информацию об учащемся, сдавшем положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, чтобы можно было выявить контактировавших с ним людей. Читать далее...

Жители Эстонии и предприятия сделали для медиков доброе дело

Последняя партия шоколада, доставленная в клинику Тартуского университета в среду, ознаменовала окончание благотворительной акции, которую начали в октябре ​​Марио Пиццоланте и Кармо Тюйром. Читать далее...

Зрители на красной дорожке: в Кохтла-Ярве открылся кинофестиваль KinoFF

В Кохтла-Ярве в четверг в третий раз начал работу кинофестиваль KinoFF с программой лучших российских фильмов этого года, которые уже были отмечены на других международных фестивалях. Также зрителей ждет международная программа короткометражек. KinoFF в Ида-Вирумаа предваряет собой большой фестиваль А-класса PÖFF, стартующий в Таллинне в пятницу. Читать далее...

РЕЙТИНГИ 〉 Стали известны окончательные результаты госэкзаменов

Департамент по делам образования и молодежи опубликовали итоговые результаты государственных экзаменов предыдущего учебного года, из которых видно, что средние результаты аналогичны предыдущим годам. Читать далее...

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