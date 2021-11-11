Картина дня: поток мигрантов могут направить в Эстонию, новые ограничения и фонд компенсации побочных эффектов от вакцины

СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ЕС 〉 Российский аэропорт могут использовать для отправки потока мигрантов в Эстонию

В конфиденциальном документе Еврокомиссии отмечается, что в ближайшем будущем аэропорт Пскова, который находится всего в нескольких десятках километров от границы Эстонии и Латвии, может сыграть важную роль в транспортировке нелегальных мигрантов в Европу. Читать далее...

Погранохрана Эстонии: информацию насчет российского аэропорта мы получили несколько недель назад

По словам руководителя отдела пограничного контроля Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эгерта Беличева, PPA осведомлен об обстоятельствах, связанных с аэропортом Пскова, но заверил, что из-за этого в настоящее время дополнительного миграционного давления на Эстонию нет. Читать далее...

Рейнсалу: информация о возможной отправке потока мигрантов в Эстонию серьезна

Депутат Рийгикогу из партии «Отечество» Урмас Рейнсалу считает, что утечка Die Welt о том, что аэропорт Пскова может использоваться для отправки мигрантов в Эстонию, очень серьезна. Читать далее...

Новые меры: на мероприятиях введут очередные ограничения

Премьер-министр Кая Каллас объявила сегодня на пресс-конференции, что с понедельника, 15 ноября, будут введены дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Читать далее...

Кийк: фонду компенсации побочных эффектов от вакцины быть

Кабинет министров одобрил внесенные министром здоровья и труда Танелем Кийком предложения о создании фонда компенсации побочных эффектов от вакцины. Читать далее...

Женщина не хочет платить государству за то, что не простила долг отца перед сыном

В руках судебных исполнителей в Эстонии находится свыше 12 тысяч требований по алиментам. Общая сумма исчисляется десятками миллионов евро - бывшие мужья не торопятся расставаться с деньгами, пускай даже они и предусмотрены на содержание их же собственных детей. У некоторых задолженности тянутся по десять-двадцать лет. Читать далее…

Контавейт стартовала на Итоговом турнире WTA с победы над третьей ракеткой мира

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA, 8) на итоговом турнире WTA, проходящем в мексиканской Гвадалахаре, стартовала с победы над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (WTA, 3) - 6:3, 6:4. Читать далее…

Срочно нужна помощь: спортклубы Эстонии написали открытое письмо премьер-министру

Предприятия фитнес- и спортклубов Эстонии написали открытое письмо премьер-министру Кае Каллас. Ниже приводим его перевод. Читать далее...

Проектирование Таллиннской больницы обойдется почти в 18 млн евро

В четверг был подписан договор на проектирование Таллиннской больницы. Стоимость работ составит 17,8 млн евро без учета налога с оборота. Читать далее…

Андрес Меритс покидает научный совет

Научный совет покидает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Читать далее…

Хитросплетения компенсации по вакцинам: «Меня сделали жертвой системы!»

Возможно, кто-то из сомневающихся мог бы принять решение в пользу вакцинации, если бы в случае возможного вреда здоровью позже человек получил бы компенсацию, однако создание соответствующего фонда затягивается. Читать далее…