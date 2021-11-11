Картина дня: поток мигрантов могут направить в Эстонию, новые ограничения и фонд компенсации побочных эффектов от вакцины
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 ноября.
В конфиденциальном документе Еврокомиссии отмечается, что в ближайшем будущем аэропорт Пскова, который находится всего в нескольких десятках километров от границы Эстонии и Латвии, может сыграть важную роль в транспортировке нелегальных мигрантов в Европу. Читать далее...
По словам руководителя отдела пограничного контроля Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эгерта Беличева, PPA осведомлен об обстоятельствах, связанных с аэропортом Пскова, но заверил, что из-за этого в настоящее время дополнительного миграционного давления на Эстонию нет. Читать далее...
Депутат Рийгикогу из партии «Отечество» Урмас Рейнсалу считает, что утечка Die Welt о том, что аэропорт Пскова может использоваться для отправки мигрантов в Эстонию, очень серьезна. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас объявила сегодня на пресс-конференции, что с понедельника, 15 ноября, будут введены дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Читать далее...
Кабинет министров одобрил внесенные министром здоровья и труда Танелем Кийком предложения о создании фонда компенсации побочных эффектов от вакцины. Читать далее...
В руках судебных исполнителей в Эстонии находится свыше 12 тысяч требований по алиментам. Общая сумма исчисляется десятками миллионов евро - бывшие мужья не торопятся расставаться с деньгами, пускай даже они и предусмотрены на содержание их же собственных детей. У некоторых задолженности тянутся по десять-двадцать лет. Читать далее…
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA, 8) на итоговом турнире WTA, проходящем в мексиканской Гвадалахаре, стартовала с победы над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (WTA, 3) - 6:3, 6:4. Читать далее…
Предприятия фитнес- и спортклубов Эстонии написали открытое письмо премьер-министру Кае Каллас. Ниже приводим его перевод. Читать далее...
В четверг был подписан договор на проектирование Таллиннской больницы. Стоимость работ составит 17,8 млн евро без учета налога с оборота. Читать далее…
Научный совет покидает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Читать далее…
Возможно, кто-то из сомневающихся мог бы принять решение в пользу вакцинации, если бы в случае возможного вреда здоровью позже человек получил бы компенсацию, однако создание соответствующего фонда затягивается. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7845 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1182. Скончались 13 человек. Читать далее…
Во вторник, 9 ноября, полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении киберпреступлений и отмывании денег. В пособничестве отмыванию денег подозревается 33-летняя женщина. Читать далее…
Предлагаемая новой в Эстонии торговой сетью Lidl зарплата в размере более 1000 евро и различные компенсации сделали свое дело: желание работать в магазинах их сети выразили несколько тысяч кандидатом. Правда, набор сотрудников по-прежнему продолжается. Читать далее…
С того момента, как столичное предприятие Tallinna Linnatransport AS (TLT) объявило о первом гостендере на поставку новых трамваев прошло ровно 1064 дня. Однако по сей день он так и не увенчался успешным исходом, и существует большая вероятность, что новая трамвайная линия до Старого порта будет обслуживаться старыми трамваями. Читать далее…
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет и министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее…
В этом году для Ратушной площади было предложено около двух десятков рождественских елок. Самой красивой оказалась ель из волости Куусалу. Читать далее...
Пока министр окружающей среды Тынис Мёльдер оценивает, стоит ли и насколько сократить площадь рубки государственного леса для его обновления, RMK вырубает десятки гектаров леса, который, согласно документам, лесом не является. Читать далее...
Хотя Польша до сих пор не позволяет журналистам освещать противостояние мигрантов и пограничников, журналисты Postimees за несколько часов увидели у границы как минимум десять военных машин. Большинство из них направляется к границе, одна-две возвращаются оттуда. Читать далее...
Магазин Lidl в Пярну построен: было выдано разрешение на использование и уже в начале лета его стали обставлять. Однако двери магазина по-прежнему закрыты для посетителей. Читать далее...
Как пережить зиму и рост цен? Чем обернется для Эстонии энергокризис на рынке ЕС? На что рассчитывать потребителям? Читать далее...
В будущем Департамент здравоохранения будет предоставлять детским садам, общеобразовательным и профессиональным школам информацию об учащемся, сдавшем положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, чтобы можно было выявить контактировавших с ним людей. Читать далее...
Последняя партия шоколада, доставленная в клинику Тартуского университета в среду, ознаменовала окончание благотворительной акции, которую начали в октябре Марио Пиццоланте и Кармо Тюйром. Читать далее...
В Кохтла-Ярве в четверг в третий раз начал работу кинофестиваль KinoFF с программой лучших российских фильмов этого года, которые уже были отмечены на других международных фестивалях. Также зрителей ждет международная программа короткометражек. KinoFF в Ида-Вирумаа предваряет собой большой фестиваль А-класса PÖFF, стартующий в Таллинне в пятницу. Читать далее...
Департамент по делам образования и молодежи опубликовали итоговые результаты государственных экзаменов предыдущего учебного года, из которых видно, что средние результаты аналогичны предыдущим годам. Читать далее...