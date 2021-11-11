Новые меры: на мероприятиях введут очередные ограничения

Правительство решило с 15 ноября уменьшить лимит участников на мероприятиях как в помещении, так и на открытом воздухе - до 1000 человек могут находиться в помещении и до 2000 человек - на открытом воздухе. По словам премьер-министра, несмотря на введение новых ограничений, в настоящее время неразумно проводить масштабные мероприятия.

«По-прежнему для участия надо предъявить сертификат», - добавила Каллас.

До сих пор в мероприятии в помещении могло принять участие до 6000 человек. Соответствующая цифра для мероприятий, проводимых на открытом воздухе, составляла 12 000 человек.

С 1 ноября было введено ограничение на перемещение в общественных помещениях с 23 часов до шести утра. Ограничение не распространяется на время работы залов обслуживания магазинов и услуг, также для покупки продуктов питания в кассах.