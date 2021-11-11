Мигранты продолжают прибывать к границе с Польшей

Их точное число не позволяет оценить отсутствие международных наблюдателей. El Pais отмечает, что в Еврокомиссии 9 ноября говорили о 2 тысячах мигрантах на этом участке границы. Польские СМИ сообщали о 3-4 тысячах. Собравшиеся на границе периодически пытаются прорваться в Польшу.

По словам Яблоньского, всего через белорусские туристические агентства в Белоруссию прибыло 15-20 тысяч граждан стран Ближнего Востока. В центрах содержания мигрантов в Польше сейчас находятся от 1500 до 2000 иностранцев, пробравшихся в страну из Белоруссии.

По данным Польской погранслужбы, с августа иностранцы совершили больше 30 тысяч попыток незаконно пересечь границу, 17,3 тысячи таких случаев пришлось на октябрь, пишет издание.

Большая группа мигрантов подошла к польской границе в понедельник 8 ноября. Польские чиновники назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия с лета фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. Пограничникам этих стран разрешили не задерживать, а вытеснять нарушителей обратно. В Евросоюзе считают, что кризис был создан Минском намеренно в ответ на очередные санкции после вынужденной посадки самолета Ryannair в Белоруссии. В Минске это отрицают. Евросоюз намерен в связи с этим ввести новые санкции.