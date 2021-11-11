Магазины почти готовы: когда Lidl откроет двери для жителей Эстонии?

Представитель сети магазинов Катрин Сеппель сказала Pärnu Postimees, что выход Lidl на эстонский рынок планировался давно и что это работа, требующая больших затрат времени, торопиться нельзя.

Восемь магазинов торговой сети находятся в стадии строительства или уже построены в четырех городах Эстонии - в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Компания хочет открыть все магазины одновременно. «Как только необходимые процессы будут отлажены и все сотрудники пройдут тщательное обучение, мы будем готовы открыть магазины», - сказала представитель, которая понимает большой интерес к открытию магазинов.

По словам Сеппель, в настоящее время в Пярну магазин обставляют и занимаются обучением новых сотрудников.

В пярнуском магазине сейчас ведется обучение новых сотрудников. ФОТО: Mailiis Ollino

В день открытия магазинов Lidl в каждом магазине будет работать более 60 сотрудников. «Наш опыт в других странах показывает, что это необходимо в связи с очень высоким спросом и интересом потребителей», - уточнила Сеппель. После спада первой волны интереса в каждом магазине останется около 30-40 сотрудников.

Сеппель отказался сообщить, сколько рабочих мест уже заполнено в летней столице: «Мы просим понять, что из-за острой конкуренции мы не можем раскрыть точное количество кандидатов». Однако она подтвердила, что интерес к работе в Lidl очень большой. Сеппель считает, что причина кроется в более высокой зарплате и различных дополнительных льготах.

В Латвии 15 магазинов Lidl открылись чуть больше месяца назад, 7 октября. По словам Сеппель, латвийцы очень хорошо восприняли ассортимент и цены. «За дверями магазинов постоянная очередь и интерес сохраняется», - говорит она.

Годовой отчет Lidl Eesti OÜ за прошлый год показывает, что на конец прошлого года предприятие инвестировало в Эстонию в общей сложности 63,5 миллиона евро.