Чт, 11.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Магазины почти готовы: когда Lidl откроет двери для жителей Эстонии?

Магазины почти готовы: когда Lidl откроет двери для жителей Эстонии?

У торговой сети на стадии завершения или уже готовы к открытию восемь магазинов в четырех городах Эстонии. ФОТО: Mailiis Ollino

Магазин Lidl в Пярну построен: было выдано разрешение на использование и уже в начале лета его стали обставлять. Однако двери магазина по-прежнему закрыты для посетителей.

Представитель сети магазинов Катрин Сеппель сказала Pärnu Postimees, что выход Lidl на эстонский рынок планировался давно и что это работа, требующая больших затрат времени, торопиться нельзя.

Восемь магазинов торговой сети находятся в стадии строительства или уже построены в четырех городах Эстонии - в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Компания хочет открыть все магазины одновременно. «Как только необходимые процессы будут отлажены и все сотрудники пройдут тщательное обучение, мы будем готовы открыть магазины», - сказала представитель, которая понимает большой интерес к открытию магазинов.

По словам Сеппель, в настоящее время в Пярну магазин обставляют и занимаются обучением новых сотрудников.

В пярнуском магазине сейчас ведется обучение новых сотрудников.  ФОТО: Mailiis Ollino

В день открытия магазинов Lidl в каждом магазине будет работать более 60 сотрудников. «Наш опыт в других странах показывает, что это необходимо в связи с очень высоким спросом и интересом потребителей», - уточнила Сеппель. После спада первой волны интереса в каждом магазине останется около 30-40 сотрудников.

Сеппель отказался сообщить, сколько рабочих мест уже заполнено в летней столице: «Мы просим понять, что из-за острой конкуренции мы не можем раскрыть точное количество кандидатов». Однако она подтвердила, что интерес к работе в Lidl очень большой. Сеппель считает, что причина кроется в более высокой зарплате и различных дополнительных льготах.

В Латвии 15 магазинов Lidl открылись чуть больше месяца назад, 7 октября. По словам Сеппель, латвийцы очень хорошо восприняли ассортимент и цены. «За дверями магазинов постоянная очередь и интерес сохраняется», - говорит она.

Годовой отчет Lidl Eesti OÜ за прошлый год показывает, что на конец прошлого года предприятие инвестировало в Эстонию в общей сложности 63,5 миллиона евро.

Торговая сеть Lidl, входящая в концерн Schwarz со штаб-квартирой в немецком городе Неккарзульм, является одной из ведущих компаний в секторе розничной торговли продуктами питания в Германии и Европе. Оборот Schwarz Group в прошлом году составил 125,3 миллиарда евро. Lidl представлен ​​в 32 странах мира, управляет 11 550 магазинами и более 200 логистическими центрами в 30 странах мира. В компании работает более 341 000 сотрудников.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back