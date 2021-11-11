Магазины почти готовы: когда Lidl откроет двери для жителей Эстонии?
Магазин Lidl в Пярну построен: было выдано разрешение на использование и уже в начале лета его стали обставлять. Однако двери магазина по-прежнему закрыты для посетителей.
Магазин Lidl в Пярну построен: было выдано разрешение на использование и уже в начале лета его стали обставлять. Однако двери магазина по-прежнему закрыты для посетителей.
Представитель сети магазинов Катрин Сеппель сказала Pärnu Postimees, что выход Lidl на эстонский рынок планировался давно и что это работа, требующая больших затрат времени, торопиться нельзя.
Восемь магазинов торговой сети находятся в стадии строительства или уже построены в четырех городах Эстонии - в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Компания хочет открыть все магазины одновременно. «Как только необходимые процессы будут отлажены и все сотрудники пройдут тщательное обучение, мы будем готовы открыть магазины», - сказала представитель, которая понимает большой интерес к открытию магазинов.
По словам Сеппель, в настоящее время в Пярну магазин обставляют и занимаются обучением новых сотрудников.
В день открытия магазинов Lidl в каждом магазине будет работать более 60 сотрудников. «Наш опыт в других странах показывает, что это необходимо в связи с очень высоким спросом и интересом потребителей», - уточнила Сеппель. После спада первой волны интереса в каждом магазине останется около 30-40 сотрудников.
Сеппель отказался сообщить, сколько рабочих мест уже заполнено в летней столице: «Мы просим понять, что из-за острой конкуренции мы не можем раскрыть точное количество кандидатов». Однако она подтвердила, что интерес к работе в Lidl очень большой. Сеппель считает, что причина кроется в более высокой зарплате и различных дополнительных льготах.
В Латвии 15 магазинов Lidl открылись чуть больше месяца назад, 7 октября. По словам Сеппель, латвийцы очень хорошо восприняли ассортимент и цены. «За дверями магазинов постоянная очередь и интерес сохраняется», - говорит она.
Годовой отчет Lidl Eesti OÜ за прошлый год показывает, что на конец прошлого года предприятие инвестировало в Эстонию в общей сложности 63,5 миллиона евро.
Торговая сеть Lidl, входящая в концерн Schwarz со штаб-квартирой в немецком городе Неккарзульм, является одной из ведущих компаний в секторе розничной торговли продуктами питания в Германии и Европе. Оборот Schwarz Group в прошлом году составил 125,3 миллиарда евро. Lidl представлен в 32 странах мира, управляет 11 550 магазинами и более 200 логистическими центрами в 30 странах мира. В компании работает более 341 000 сотрудников.